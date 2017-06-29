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29 июня 2017 г.
29 июня 2017 г.

Том Парфитт | The Times

Россия построит новый авианосец после насмешек Фэллона

Россия построит новый авианосец, заявил заместитель главнокомандующего ВМФ России через несколько дней после спуска на воду корабля британского флота "Королева Елизавета", пишет The Times.

"Заявление вице-адмирала Виктора Бурсука последовало за насмешками британского министра обороны сэра Майкла Фэллона о состоянии единственного российского авианосца", - замечает корреспондент Том Парфитт.

Фэллон назвал российский авианосец "Адмирал Кузнецов" "обветшавшим" и сказал, что "русские будут смотреть с долей зависти" на британский авианосец, стоимость которого составляет 3,1 млрд фунтов стерлингов.

"Военно-морской флот будет строить авианосец", - сказал Бурсук, добавив, что макет корабля уже представлен санкт-петербургскими проектировщиками, рассматриваются и другие разработки, передает издание.

Проектирование авианосца заложено в государственную программу вооружений, которая начнется в следующем году и продлится до 2025 года, заявил Бурсук на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге.

ФГУП "Крыловский государственный научный центр" презентовал модель "суперавианосца" "Шторм" в Санкт-Петербурге два года назад, напоминает Парфитт.

Авианосец "Адмирал Кузнецов" 1985 года, который принимал участие в российских операциях в Сирии в прошлом году, будет отремонтирован, что должно продлить его жизнь еще на 20 лет, говорится в публикации.

Источник: The Times


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