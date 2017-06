29 июня 2017 г. Фиона Гамильтон | The Times От шпионов из MI-6 требуют раскрыть свои самые большие секреты "Спецслужбам предстоит судебное разбирательство, которое может вынудить их раскрыть подробности самого секретного из своих направлений деятельности, как стало известно The Times. Группы Reprieve и Privacy International подали иск в Трибунал по следственным полномочиям, курирующий MI-5 (Службу безопасности), MI-6 (Секретную разведывательную службу) и GCHQ (Центр правительственной связи), чтобы добиться обнародования подробностей совершенно секретной работы. Речь в иске идет о третьем из трех "направлений" деятельности спецслужб, два из которых - допрос лиц, задержанных британским персоналом в других странах, и массовый сбор личных данных - уже были обнародованы. Считается, что третье направление упоминалось только однажды в отдельном иске Privacy International, причем информация о нем была отцензурирована. Майя Фоа, директор Reprieve, сказала: "Британская публика вправе знать, что спецслужбы делают от ее имени. Мы знаем, что эта тайная политика прикрывает крупную область секретной деятельности, которая как минимум не менее серьезна и инвазивна, чем допрос задержанных за рубежом и массовый сбор личных данных. Мы также знаем на горьком опыте, что без базовой прозрачности британские шпионы склонны пересекать правовые и этические "красные линии". Милли Грэм Вуд, юрист Privacy International, сказала: "Это неверный принцип, когда есть целая сфера разведывательной деятельности, о которой общественность не знает вообще ничего. Мы предлагаем премьер-министру обнародовать третье направление - в отцензурированном, сокращенном или тезисном виде, по необходимости, - чтобы обеспечить полный и открытый надзор за спецслужбами". Источник: The Times