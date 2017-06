29 июня 2017 г. Бернард Лаган и Том Кингтон | The Times Кардинала Пелла обвиняют в сексуальном насилии над мальчиками в Австралии Глава финансов Ватикана кардинал Джордж Пелл был обвинен в многочисленных случаях сексуального насилия, сообщают Бернард Лаган и Том Кингтон в британской газете The Times. "Кардиналу Пеллу, самому высокопоставленному католическому иерарху в Австралии, стоящему на третьем месте в иерархии после Папы Франциска, было приказано явиться в суд в Мельбурне в следующем месяце, - говорится в статье. - Он самый высокопоставленный сановник Ватикана, обвиняемый в сексуальном насилии над несовершеннолетними". Папа Франциск, как информирует издание, предоставил отпуск третьему после себя руководящему лицу, чтобы вернуться в Австралию и ответить на обвинения. "На пресс-конференции, спешно организованной сегодня утром в Ватикане, кардинал Пелл сказал, что он является жертвой "непрерывного подрыва репутации", - передает газета. Кардинал добавил: "Я с нетерпением жду, когда я наконец предстану перед судом. Я не виновен в этих обвинениях. Они ложны. Сама мысль о сексуальном насилии мне претит". "В июле прошлого года полиция подтвердила, что она официально расследует иски о правонарушениях, которые, согласно обвинениям, произошли в Балларате, штат Виктория, в 1970-х годах, когда кардинал Пелл был священником, - говорится далее. - В последние 18 месяцев были выдвинуты обвинения, что он совершал надругательства над мальчикам в бассейне в Балларате и в соборе Св. Патрика в Мельбурне в свою бытность архиепископом". Как поясняют авторы, кардинал Пелл был приходским священником в епархии Балларата. "В 1960-х, 1970-х и 1980-х годах в епархии имели место сотни и, возможно, тысячи случаев насилия", - говорится в статье. Газета добавляет, что Папа Франциск выбрал Пелла в 2014 году для переезда из Сиднея в Рим, поставив перед ним задачу реформирования финансов Ватикана и внесения ясности в его запутанные счета. В своем заявлении Ватикан заявил: "Святой Престол выражает свое уважение к австралийской системе правосудия, которая должна будет решить по существу поднятых вопросов, - передают авторы. - В то же время важно напомнить, что кардинал Пелл открыто и многократно осудил как аморальные и недопустимые акты насилия, совершаемые против несовершеннолетних". Издание напоминает, что в прошлом году кардинал не вернулся в Австралию, чтобы свидетельствовать перед Королевской комиссией, расследующей насилие над детьми в католических институтах, сославшись на плохое здоровье. "В июле кардинал Пелл сказал, что обвинения в сексуальном насилии против него были частью клеветнической кампании СМИ". В завершение авторы уточняют, что у Австралии нет договора об экстрадиции с Ватиканом, но таковой имеется у Италии. Источник: The Times