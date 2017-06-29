Поражение популистов - чистая случайность

Никогда еще европейские избиратели не были столь непредсказуемы. Позиции радикальных партий в последнее время несколько ослабли - однако вскоре они снова могут набрать популярность. И так будет до тех пор, пока Европа всерьез не займется своими насущными кризисами, уверен обозреватель Die Welt Клаус Гайгер.

"Дикие времена в Европе прошли, возвращение националистов не допущено, рост популярности еврокритиков остановлен. Будущее за центристами, за сторонниками европейской идеи. (...) Но все это - иллюзии, - уверен журналист. - Да, после "Брекзита" и победы Трампа большинство не поддержало других радикальных кандидатов или их идеи. Но тенденцией это назвать нельзя".

"По сути это всего лишь случайность. Никто не может знать, кто в будущем снова наберет популярность: умеренные политики или радикалы. Прогноз относительно политического будущего континента невозможен", - констатирует автор статьи.

Все большую значимость во всех европейских странах приобретает такой феномен, как "непредсказуемость избирателей". "Амплитуда результатов опросов становится индикатором политической нервозности. Такое ощущение, что на фоне кризисов, охвативших Европу, люди находятся в высшей степени напряженности, которая вырывается наружу при малейшем импульсе и влияет на их поведение в ходе выборов", - говорится в статье. Происходит постоянная смена фаворитов предвыборной гонки. Это касается и Германии, отмечает автор.

"То фаворитом избирателей становится кандидат от социал-демократов Мартин Шульц, то он снова уступает пальму первенства в опросах действующему канцлеру. (...) Обрушение рейтинга СДПГ, крах СвДП, взлет, а затем пикирование вниз АдГ - а теперь и падение популярности "зеленых". Дикие завихрения относительно стабильных показателей ХДС и ее канцлера", - отмечает автор.

"Новая непредсказуемость может быть одновременно и шансом. Стремительный рост симпатий избирателей - показатель жизнеспособности демократии. Избиратели сигнализируют традиционным партиям, что хотят получить более подходящие ответы на вызовы сегодняшнего дня. Люди ищут истинные решения. А жесткая конкуренция за благосклонность избирателей может подстегнуть политиков. Однако затянувшаяся непредсказуемость может дестабилизировать демократию", - повествует автор.

"Только в том случае, если европейцы почувствуют, что политика решает кризисные ситуации в соответствии с их представлениями, нервозность уйдет, а вместе с ней - и амплитуда результатов опросов", - уверен журналист.

"Пока имеют место еврокризис и социальные катаклизмы, будут популярны так называемые левые популисты. Пока остро встают миграционный кризис и связанные с ним социальные и культурные вопросы, на коне будут чувствовать себя правые популисты", - поясняет Гайгер.

Статистика говорит о том, что "практически во всех европейских странах именно молодежь, а не старшее поколение чаще голосует за радикальные силы. Молодежь, которая не имеет связей с традиционными партиями, а нередко - и работы, открыта для радикальных альтернативных ответов. Неважно, какой направленности - левой, правой или, как во Франции, "макроноподобной".

"Что касается Макрона, то стремительное восхождение молодого центриста также связано с непредсказуемыми рисками. Ведь за молодым харизматичным Бараком Обамой в США последовал Дональд Трамп, а за Ренци в Италии, возможно, последует представитель радикальных сил".

"Тот, кто готов разрушить старое, должен понимать, что при этом исчезают умеренные традиции и связи. Но шанс надо использовать. Лишь таким образом можно выстроить устойчивую к кризисам Европу", - уверен автор статьи.