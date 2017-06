29 июня 2017 г. Карун Демирджян | The Washington Post Демократы хотят получить гарантии санкций против России, а видный республиканец клеймит их "лучшими друзьями России" В среду республиканец Боб Коркер, председатель сенатского комитета по международным отношениям, обвинил сенаторов-демократов в том, что они являются "лучшими друзьями России", сообщает The Washington Post. Коркер недоволен тем, что демократы отказываются одобрить внесение технических корректив в постановление о санкциях, направленных против России и Ирана, поясняет журналистка Карун Демирджян. Демократы, со своей стороны, требуют вначале гарантировать, что Палата представителей тоже примет это постановление. "Сенаторы-демократы не верят, что республиканские лидеры Палаты представителей вынесут постановление на голосование в его нынешней форме", - пересказывает газета слова неназванного демократа, высокопоставленного сотрудника аппарата Сената. "Он пояснил: многие из них подозревают, что лидеры Палаты представителей пользуются жалобой на процедуру, чтобы чинить проволочки либо как предлогом для изменения постановления в угоду президенту Трампу, чья администрация выступает против этой меры", - говорится в статье. Издание напоминает: "Это постановление об ужесточении санкций против Ирана за испытания баллистических ракет и против нескольких секторов российской экономики за агрессивные шаги Москвы на Украине и в Сирии, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы 2016 года в США". Белый дом недоволен положением постановления, которое фактически удерживает его от смягчения уже существующих санкций в отношении России. Палата представителей подала техническую претензию в отношении этого раздела постановления. Со своей стороны, Коркер заявил, что промедление с принятием постановления "на деле выгодно России". Источник: The Washington Post