Демократы хотят получить гарантии санкций против России, а видный республиканец клеймит их "лучшими друзьями России"

В среду республиканец Боб Коркер, председатель сенатского комитета по международным отношениям, обвинил сенаторов-демократов в том, что они являются "лучшими друзьями России", сообщает The Washington Post. Коркер недоволен тем, что демократы отказываются одобрить внесение технических корректив в постановление о санкциях, направленных против России и Ирана, поясняет журналистка Карун Демирджян. Демократы, со своей стороны, требуют вначале гарантировать, что Палата представителей тоже примет это постановление.

"Сенаторы-демократы не верят, что республиканские лидеры Палаты представителей вынесут постановление на голосование в его нынешней форме", - пересказывает газета слова неназванного демократа, высокопоставленного сотрудника аппарата Сената. "Он пояснил: многие из них подозревают, что лидеры Палаты представителей пользуются жалобой на процедуру, чтобы чинить проволочки либо как предлогом для изменения постановления в угоду президенту Трампу, чья администрация выступает против этой меры", - говорится в статье.

Издание напоминает: "Это постановление об ужесточении санкций против Ирана за испытания баллистических ракет и против нескольких секторов российской экономики за агрессивные шаги Москвы на Украине и в Сирии, а также в связи с обвинениями России во вмешательстве в выборы 2016 года в США".

Белый дом недоволен положением постановления, которое фактически удерживает его от смягчения уже существующих санкций в отношении России. Палата представителей подала техническую претензию в отношении этого раздела постановления.

Со своей стороны, Коркер заявил, что промедление с принятием постановления "на деле выгодно России".