29 июня 2017 г. Дэн Ламот | The Washington Post В постановлении о бюджете содержатся новые энергичные способы, которыми Пентагон может сдерживать военную деятельность России "В среду комитет Сената США по делам вооруженных сил призвал к новым мерам для противодействия недружественным действиям России за границей", - сообщает журналист The Washington Post Дэн Ламот и перечисляет несколько мер: "запустить новую программу наступательных ракет наземного базирования; запретить Пентагону использовать программное обеспечение, которое производится российской компанией; потребовать, чтобы Пентагон информировал законодателей о российской гибридной войне". Все эти меры содержатся в проекте Постановления о санкционировании ассигнований на национальную оборону в 2018 году, который составлен комитетом. В бюджет, согласно этому проекту, "также включены 500 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности, в том числе на смертоносные вооружения, при борьбе с сепаратистами, которых поддерживает Россия". Также расширен запрет на прямое сотрудничество Пентагона с российскими вооруженными силами, говорится в статье. Комитет одобрил выделение 4,6 млрд долларов на "Европейскую инициативу сдерживания" Пентагона. Около 100 млн долларов из этой суммы пойдут на программу помощи странам Балтии "для повышения их стойкости и укрепления возможностей по сдерживанию российской агрессии", как сказано в резюме, обнародованном комитетом. Комментируя предложения комитета, газета отмечает: создание новой программы ракет средней дальности, возможно, не станет нарушением советско-американского Договора о РСМД, но подготовит почву для того, чтобы США вышли из этого договора и создали новые ракеты средней дальности. Попытка запретить ПО производства "Лаборатории Касперского" предпринята "после того, как американские чиновники выразили опасения, что ее связи с российским правительством могут создать риск для кибербезопасности США", - говорится в статье. Источник: The Washington Post