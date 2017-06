29 июня 2017 г. Эван Макмаллин | The Washington Post Республиканцы рискуют стать партией Путина в США "Осознают ли это лидеры и члены Республиканской партии или нет, она рискует стать партией, поддерживающей Владимира Путина в США, - заявляет в статье для The Washington Post Эван Макмаллин, бывший офицер ЦРУ, который баллотировался в качестве независимого кандидата на президентских выборах в 2016 году. "Можно с уверенностью говорить, что она уже похожа на поддерживаемые Путиным партии в Европе, учитывая президентство Дональда Трампа, все более благосклонные взгляды республиканской базы на Москву и незаинтересованность лидеров Республиканской партии в Палате представителей расследовать и предотвращать российское вмешательство", - утверждает автор. "Российское влияние и ее кибероперации, все более изощренные, угрожают способности американцев выбирать собственных лидеров, - говорится в статье. - Это не преувеличение; на самом деле сложно преувеличить, сколь этот вопрос серьезен. Президент Трамп продолжает сеять сомнения по поводу того, вмешалась ли Москва в президентские выборы 2016 года, и указывать на незначительность вопроса, и вовсе его игнорируя". Также, продолжает Макмаллин, по некоторым сообщениям, Белый дом планирует интенсифицировать усилия по лоббированию против нового законопроекта об антироссийских санкциях, который был принят в этом месяце Сенатом при подавляющей двухпартийной поддержке. "Что еще хуже, Трамп, кажется, пользуется в этом некоторой поддержкой республиканских лидеров Палаты представителей", - сообщает политик. Спикер Пол Райан и лидер большинства Кевин Маккарти отложили законопроект, сославшись на конституционное требование, согласно которому такие законопроекты должны вноситься в Палате представителей. "За их пренебрежением стоят меняющиеся мнения республиканских избирателей, которые становятся тревожно пророссийскими", - говорится далее. Так, в 2015 году только 12% республиканцев положительно оценивали российского президента Владимира Путина, согласно Gallup, а по состоянию на февраль этого года - целых 32%, пишет автор. "Эти опасные тренды ослабляют волю нации к своей защите, - полагает Макмаллин, - и они всецело являются результатом неспособности республиканских лидеров противостоять Трампу с самого начала. Избиратели-республиканцы долго придерживались здорового недоверия к Путину, но неотступная симпатия Трампа к Москве и молчание прочих республиканских лидеров приводят к смене их взглядов, теперь делая защиту нации от этого иностранного противника политически дорогостоящей для лидеров Республиканской партии". "Республиканские лидеры и партия на распутье, - подытоживает Макмаллин. - Они либо изберут свободу в независимой Америке, либо служение далекому иностранному повелителю, который лишь стремится обогатиться и увеличить свою власть за счет свободного общества повсюду. Если республиканские лидеры выберут последнее, у большинства американцев не будет другого выбора, как привлечь их к ответственности в качестве противников дела свободы". Источник: The Washington Post