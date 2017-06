29 июня 2017 г. Джон Болтон | The Wall Street Journal Америке нужна стратегия на период после разгрома ИГИЛ* США не продумали свою стратегию на Ближнем Востоке на период после разгрома "Исламского государства"*, утверждает в статье для The Wall Street Journal Джон Болтон, в прошлом постпред США при ООН. Он дает администрации Трампа свои рекомендации. 1. "США должны прекратить или значительно урезать военную поддержку, которую они оказывают нынешнему правительству Ирака", - пишет он. По его мнению, в Багдаде доминируют "шииты, преданные Ирану". "Расширение военной и политической власти Багдада на районы, отвоеванные у ИГИЛ*, усиливает могущество Тегерана", - предостерегает он. 2."США должны потребовать, чтобы Египет, Иордания и монархии Персидского залива предоставили больше войск и материальной поддержки для борьбы с ИГИЛ*", - советует автор. По мнению Болтона, среди сирийских оппозиционеров "есть бесспорно-террористические элементы, трудноотличимые от "умеренных", которых поддерживают США", а помощь арабских союзников "изменит баланс сил в оппозиции". 3. Россия вмешивается в сирийский конфликт, так как помогает Асаду и "иранским аятоллам", продолжает автор. По его мнению, администрация Трампа должна продумать, как лишить Иран и Россию их достижений в Сирии. Тегеран пытается создать "ось контроля" от своей территории через Ирак и Сирию до Ливана, считает автор. Это создаст простор для потенциального конфликта "иранской шиитской коалиции" с "суннитским альянсом во главе с Саудовской Аравией". "Коалиция под руководством США, укрепленная вышеописанным образом, должна сорвать устремления Ирана, когда ИГИЛ* падет", - призывает Болтон. "США должны приступить к сокращению возобновленного присутствия и влияния России на Ближнем Востоке", - продолжает автор. "Вмешательство России, особенно ее "ось" с Асадом и тегеранскими муллами, несет критическую угрозу для интересов США, Израиля и наших арабских друзей", - считает Болтон. "И Иран, и режим Асада остаются государствами-спонсорами терроризма, лишь с той разницей, что теперь они чинят насилие под защитой России. У США нет резонов проводить стратегию, которая усиливает влияние России или ее доверенных лиц", - говорится в статье. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Источник: The Wall Street Journal