Дочь Гиммлера работала на разведку ФРГ

До последнего вздоха Гудрун Бурвиц (урожденная Гиммлер) была ярой сторонницей нацистской идеологии, сообщает Bild.

"Ее отец Генрих Гиммлер, рейхсфюрер СС, был одним из организаторов Холокоста и нацистского террора", - пишет издание, редакции которого стало известно о том, что Гудрун Бурвиц недавно скончалась в возрасте 88 лет.

Как удалось выяснить Bild, "дочь нацистского монстра работала на Федеральную разведывательную службу Германии (BND)". Предположительно, в период с 1961 по 1963 год она занимала должность секретаря в ведомстве. "Дочь одного из главных виновных в убийстве 6 млн евреев получала жалование в органах внешней разведки!" - недоумевают авторы публикации Штефан Кюрти и Ханс-В. Зауре.

В то время, замечает таблоид, BND возглавлял Райнгард Гелен, бывший генерал-майор вермахта. "Многие его сотрудники в прошлом работали в СС или Гестапо", - передает издание.

В Федеральной разведывательной службе, пишут авторы, подтвердили факт работы дочери Гиммлера в ведомстве.

Как заявил в беседе с изданием Бодо Хехельхаммер, руководитель отдела по вопросам истории в BND, "время ухода госпожи Бурвиц с секретарской должности совпадает с началом переломного момента в отношении к сотрудникам с нацистским прошлым".

"Гудрун Бурвиц в молодости обожествляла своего отца и никогда не дистанцировалась от его чудовищных деяний и нацистской идеологии", - продолжают журналисты. Вплоть до преклонного возраста она была активным членом праворадикальных кругов.

"Еще несколько лет назад она регулярно принимала участие в маршах неонацистов и бывших сотрудников СС - например, устраиваемых в ходе ежегодных встреч европейских националистов в австрийском Ульрихсберге", - говорится в статье. Она считалась "звездой коричневой сцены" и сторонницей правоэкстремистских организаций, таких как запрещенный в 1994 году "Викингюгенд", сформированный по аналогии с "Гитлерюгенд".

"Единственный рожденный в браке ребенок убийцы Гиммлера, она многие годы была лицом нацистского союза "Тихой помощи военнопленным и интернированным". Основанная бывшими нацистами в 1951 году организация оказывала финансовую поддержку преступникам из рядов СС и сотрудничала с правыми радикалами и теми, кто отрицает Холокост", - сообщают авторы статьи.

Только однажды дочь Гиммлера дала интервью репортеру. В 1959 году, когда ей было 30 лет, она заявила следующее: "Мой отец сегодня представляется как самый ужасный массовый убийца всех времен. Я хочу попытаться разрушить этот образ", - цитирует Bild.