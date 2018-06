29 июня 2018 г. Майкл Пил, Джим Брансден | Financial Times Италия предлагает отменить запрет на кредитование России Европейским банком реконструкции и развития "Италия предложила отменить запрет на кредитование России Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), что ознаменовало желание правительства в Риме установить более тесные связи с Москвой", - сообщает Financial Times. "Италия всегда колебалась по поводу европейских санкций против России, но ранее не предлагала конкретных мер по ослаблению ограничений", - говорится в статье. "В 2014 году акционеры ЕБРР, большая часть которых в процентном составе - европейцы, распорядились прекратить новые инвестиции в России из-за аннексии Крыма Москвой. Россия традиционно была крупнейшим рынком кредитования банка.", - напоминает издание. Источник: Financial Times