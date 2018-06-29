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29 июня 2018 г.
29 июня 2018 г.

Майкл Пил, Джим Брансден | Financial Times

Италия предлагает отменить запрет на кредитование России Европейским банком реконструкции и развития

"Италия предложила отменить запрет на кредитование России Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), что ознаменовало желание правительства в Риме установить более тесные связи с Москвой", - сообщает Financial Times.

"Италия всегда колебалась по поводу европейских санкций против России, но ранее не предлагала конкретных мер по ослаблению ограничений", - говорится в статье.

"В 2014 году акционеры ЕБРР, большая часть которых в процентном составе - европейцы, распорядились прекратить новые инвестиции в России из-за аннексии Крыма Москвой. Россия традиционно была крупнейшим рынком кредитования банка.", - напоминает издание.

Источник: Financial Times


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