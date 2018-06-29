Бывший вице-канцлер ФРГ: "Когда Германия только дрожит, Европа сотрясается"

Журналисты Handelsblatt Томас Тума и Томас Зигмунд побеседовали с бывшим вице-канцлером и экс-министром иностранных дел Германии Зигмаром Габриэлем о кризисе в Европе и опасности распада правящей коалиции страны.

"Я считаю, пришло время впервые за многие мирные десятилетия признать: Европа тоже может потерпеть неудачу. Дебаты о миграции, наверное, являются кульминацией сегодняшнего европейского кризиса, но это только одна проблема из многих", - сказал политик, отметив, что в Европе существуют также разногласия в экономических вопросах, по поводу правового характера государства и демократических принципов и ценностей, распространения коррупции, неэффективного управления и организованной преступности. Кроме того, отметил Габриэль, США превратились в соперника Европы: их лидер "сознательно разрушает западный альянс".

"США с точки зрения Трампа стоят перед стратегической дилеммой: если Америка останется в роли ведущей политической силы мира, она потеряет свою позицию в качестве экономической державы, потому что это дорого стоит. Если США хотят сохранить позицию ведущей экономической силы, им придется отказаться от роли ведущей политической державы, - полагает собеседник издания. - Трамп отвечает протекционизмом в первую очередь не потому, что он хочет защитить США от конкуренции, а потому что он хочет покончить с "проблемой безбилетника" других стран".

Бывший вице-канцлер уверен: "Трамп хочет экономически ослабить своих конкурентов, чтобы США могли оставаться ведущей политической и экономической нацией. И он чувствует себя достаточно сильным для того, чтобы отказываться от союзников, которые, по его мнению, и без того дорого обходятся Америке. Он хочет не партнерства, а послушания. А экономическое превосходство доллара настолько велико, что он может нанести большой ущерб по всему миру. О том, что в итоге поплатиться за это могут и США, он, кажется, не думает. Я надеюсь, что это давление извне приведет, по крайней мере, к тому, что мы, европейцы, уясним себе, что в этом мире мы можем выстоять только как единая Европа".

"Сегодня нам нужна сила прежде всего в экономике, политике и культуре, но также и военная сила. Потому что и здесь мы больше не можем полагаться на США", - считает Габриэль. Дональд Трамп уводит США с позиций "архитектора" на мировой арене, а так как "другие страны, в частности Китай и Россия, теперь хотят проскользнуть в роль архитектора", от Европы требуется намного больше, чем ранее, отметил политик.

Особую роль в решении европейского кризиса Габриэль отводит Германии, критикуя действия премьер-министра Баварии Маркуса Сёдера, который вместе с главой МВД Германии Хорстом Зеехофером не находит взаимопонимания с Меркель по вопросу мигрантов: "Как можно в такой ситуации, когда Европа нуждается в Германии как никогда ранее, провоцировать в Германии правительственный кризис? Если Германия только дрожит, Европа сотрясается. Мы слишком важная и большая страна для того, чтобы вести игры за власть между партиями".

"Даже оппозиционная Брюсселю и дружественная к США Польша постепенно замечает, что США в будущем не захотят больше предоставлять ей военную защиту без ответных услуг. Почему бы нам, немцам, не сказать: мы возьмем на себя роль США и в отношении инвестиций в обороноспособность Восточной Европы. Это было бы намного целесообразнее, чем идея каждый год отправлять в бундесвер 2% ВВП, то есть около 80 млрд евро в год", - заявил политик. По его мнению, для Германии было бы целесообразным тратить 1,5% ВВП на бундесвер и направлять 0,5% в европейский оборонный фонд, ведь "прежде всего Польша и Прибалтика не чувствуют себя в безопасности по отношению к России". "Германия показала бы: мы, европейцы, с вами, даже если другие - в данном случае США - вас покидают", - отметил собеседник издания.

Говоря о миграционном споре в ЕС, Габриэль подчеркнул, что "госпожа Меркель не виновата в миграционном кризисе" и "горькая правда" заключается в том, что драматизм в этом вопросе будет расти дальше: "Мне никто еще не смог объяснить, как эффективно защитить границы Европы, когда население Африки в ближайшие годы увеличится вдвое, а террор, коррупция, нужда и война на этом континенте продолжают разрастаться. Что, мы хотим просто закрыть границы и наблюдать, как Средиземное море превращается в кладбище?"

Германия, где миграционный спор ставит под угрозу стабильность правящей коалиции, "играет с огнем", ведь Европа, по мнению политика, живет благодаря немецкой стабильности. Германии необходима дискуссия о миграционной политике, "свободная от предрассудков, без пены у рта и без злопамятства", однако "раздувать эти дебаты до правительственного кризиса" недопустимо и это лишь будет на руку правым провокаторам, считает Габриэль.

Составляющими успешной миграционной политики, по мнению собеседника издания, является совместная защита европейских границ, общеевропейское миграционное право и ускорение соответствующих процедур. Важным является создание центров для мигрантов на побережье Северной Африки и значительное увеличение инвестиций Европы в африканский регион, в том числе "в деревни на побережье, чтобы жители могли иметь там другие источники дохода, кроме торговли людьми, в образование, инфраструктуру; в полицию и военную защиту от мародерских формирований, террористов и торговцев людьми". Европе стоит вступить в конкуренцию с Китаем, "который уже много лет инвестирует в Африку, и при этом ни один беженец не едет в Китай". Китайцы видят в лице Африки возможности, а Европа только проблемы, заявил политик.

Говоря о распределении беженцев между странами ЕС, Габриэль отметил, что необходимо делать ставку на коалицию стран, готовых принять беженцев, и поощрять их за это, не забывая о финансовой поддержке местного населения, чего всегда не хватало, например, в Германии. "Мы можем восстановить стабильность в Германии только если покажем, что поддерживаем и граждан страны, и тех, кто просит об убежище. Главное значение имеет сильное дееспособное государство. (...) Мы государство ослабили", - заявил политик. Миграционный кризис, по мнению Габриэля, стал лишь кульминацией социальных страхов общества, для которого социальное государство превратилось в "бюрократического монстра".