Дональду Трампу надо поаплодировать за то, что он встречается с Владимиром Путиным - вот почему

"Когда-то объявление о саммите лидеров двух мощных и непредсказуемых государств было бы встречено с облегчением, даже с надеждой. Но уже второй раз в этом году реакция на такие новости - по крайней мере, в большинстве западных стран - была практически противоположной", - пишет обозреватель The Independent Мэри Дежевски.

"Когда президент США встречался с Ким Чен Ыном ранее в этом месяце, повсеместную обеспокоенность вызывало то, что Трампа могут хитростью заставить предать жизненно важные интересы США и Запада. Он этого не сделал. Те же самые предупреждения звучат сейчас, перед тем, как Трамп отправится на первый официальный саммит с Путиным в Хельсинки 16 июля, и это настолько же малообоснованно", - говорится в статье.

Этот саммит должен был состояться, считает автор. Во-первых, потому, что, нравится вам или не нравится (большей части американского политического и медийного истеблишмента это не нравится), Трамп победил на выборах. И он сделал это на платформе, включающей в себя попытку наладить отношения с Россией.

"Во-вторых, это связано с тем, что встречи с глазу на глаз могут быть продуктивными - для всех лидеров, но особенно для такого президента, как Трамп, который возлагает большие надежды на личные контакты", - пишет Дежевски.

"В-третьих, противники саммита настаивают, что разговаривать не о чем, или, скорее, что не существует предмета для разговора, не предполагающего уступок, на которые ни один уважающий себя президент США не пойдет. Но существуют, по крайней мере, две важные темы разговора", - говорится в статье.

Одна из них - Сирия и Ближний Восток в целом. "То, что США сейчас, по всей видимости, оставили "свои" повстанческие силы вокруг последней зоны конфликта (Дераа), предполагает запоздалое признание того, что президент Башар Асад, по сути, победил", - пишет Дежевски.

"Второе: существует Украина. Замаскированная вовлеченность России в конфликт на востоке Украины и решение США предоставить ракеты Javelin киевскому правительству создали возможность для обострения конфликта. Однако есть признаки того, что Россия хочет его завершения, но чего-то добивается взамен", - полагает журналистка.

Этим чем-то могло бы быть ослабление санкций, которые оказались скорее политическим, чем экономическим наказанием, рассуждает автор. Но нет ни малейшего шанса, что Россия откажется от Крыма, а Крым - причина введения большей части санкций. "Тем не менее, может быть достигнуто соглашение о международных гарантиях территориальной целостности и безопасности Украины, а статус Крыма, как и Косово, может оставаться неопределенным", - говорится в статье.

"Саммит с Кимом уже показал возможность снижения напряженности в регионе и ускорения экономического развития Северной Кореи. Нечто подобное - в гораздо большем масштабе - может замаячить на горизонте, если Дональд Трамп и Владимир Путин решат договориться", - заключает Дежевски.