29 июня 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня Не так увлекательно, как ЧМ, но последить стоит СМИ уже обсуждают предстоящий 16 июля в Хельсинки саммит Трампа и Путина. Встреча "заклятых друзей", ценный шанс или раболепие перед Кремлем? - рассуждает американская пресса. "После встречи с Ким Чен Ыном, представленной как дипломатический триумф, президент США намеревается повторить таковой с Путиным", - пишет La Croix. Москва понимает, что сближения семимильными шагами не будет, считает Die Presse: сам факт встречи для нее будет успехом. "Трамп снова раболепствует перед Кремлем. Почему?" - вопрошает в заголовке редакционной статьи The Washington Post. По мнению издания, у российско-американских трений есть веские причины. Однако в среду российский президент Путин сказал, что эти трения - "в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих Соединенных Штатах", а его помощник Юрий Ушаков заверил, что Россия "совершенно определенно не вмешивалась в выборы 2016 года" в США. "В четверг утром Трамп вторил им обоим в Twitter: "Россия продолжает заявлять, что не имела никакого отношения к вмешательству в наши выборы!" Газета рассуждает, что теоретически встреча Трампа с Путиным может принести пользу. "Но встреча, имеющая целью угодить Путину, - это наивно и безрассудно. Встреча в целях угодить Путину в ущерб традиционным, демократическим союзникам США была бы опасной и вредоносной", - говорится в статье. "Либо Трамп потерял из виду основополагающие интересы США, либо у его раболепия есть какое-то другое, пока неведомое объяснение", - пишет газета. "Шанс в Хельсинки" - так называется статья в The Washington Times. "Путина никто не назвал бы идеальным демократом, но глубокое оледенение американо-российских отношений - явление несколько странное. Чтобы осуществлять лидерство, требуется разговаривать со многими главами государств, одни из которых - люди приличные и близкие тебе по духу, а другие - нет", - говорится в статье. Почему же Трамп и Путин пока не встречались в формате саммита? Газета находит одну из причин: американские демократы и некоторые республиканцы "ухватились за сомнительную версию о "сговоре" Путина и Трампа, чтобы объяснить, каким образом Хиллари Клинтон могла проиграть выборы 2016 года". Издание возражает: "Аргументы в пользу версии о сговоре всегда были странными и начинают выглядеть еще более странно, поскольку Роберт Мюллер, спецпрокурор, которому поручено найти доказательства сговора, пока не поймал даже ни одну "мышку". "Тем временем Трамп обошелся с Россией заметно жестко. Он наложил на Россию мощные санкции и выслал десятки российских дипломатов. Это довольно сомнительная улика сговора", - говорится в статье. Газета советует Трампу не обращаться с Путиным мягко: "У США и России есть общие сферы интересов, но бесспорно, что Кремль был отрицательным действующим лицом на Украине и вмешивался в выборы на Западе, дерзко используя вводящие в заблуждение рекламные материалы в Facebook и армию ботов. Россияне попытались убить экс-сотрудника разведки и его дочь в общественном парке в Британии, повторив злодейства из самых мрачных времен холодной войны. Трамп должен поднять вопрос и об этом". "Очевидно, президенту следует искать возможности для улучшения отношений между Вашингтоном и Москвой", - пишет газета. "В повестку дня могут быть включены скоординированные кампании против ИГИЛ* и обновление экономических отношений", - говорится в статье. Авторы выражают надежду, что Трамп и Путин вернутся с саммита "с чем-то полезным". "Трамп и Путин - лучшие заклятые друзья навеки" - утверждает в заголовке The New York Times. "Американским президентам полезно встречаться с противниками, прояснять разногласия и урегулировать споры. Но, когда в июле президент Трамп сядет за стол переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Финляндии, это будет встреча родственных душ; в том-то и проблема", - говорится в статье. "Можно было бы подумать, что при встрече тет-а-тет с российским автократом президент США затронет некоторые из тех вопросов, которыми серьезно обеспокоены Америка и ее ближайшие союзники. Например, захват Путиным Крыма и атака на Украину повлекли за собой карательные международные санкции. Но на саммите G7 в Квебеке в текущем месяце Трамп, по некоторым сведениям, сказал своим коллегам - главам государств, что Крым - русский, потому что там все говорят на русском языке. И, конечно же, помощники Трампа говорили с российскими официальными лицами об отмене некоторых санкций еще до того, как он вступил должность", - пишет NYT. "Следовало бы надеяться, что президент США даст понять Путину, что Трамп и его сотоварищи - лидеры стран НАТО - противостоят ему единым фронтом", - пишет газета. Но, по сообщению Axios, на встрече в Квебеке Трамп сказал: "НАТО - это так же плохо, как NAFTA" (Североамериканское соглашение о свободной торговле от 1994 года. - Прим. ред.). Издание замечает: "Очевидно, Трамп - не обычный президент, а президент, намеренный разрушить институты, которые служат фундаментом демократии и мира". "Трения с нашими союзниками, которые Трамп усугубил, должны понравиться Путину, чья цель - расколоть Запад и утвердить российское влияние в регионах, где большую роль играли американцы и европейцы, - например, на Ближнем Востоке, Балканах и в странах Балтии", - говорится в статье. По мнению издания, Путину и Трампу следует обсудить "многое, начиная с российских кибервторжений". "Однако Трамп намекнул, что Путин может помочь США с защитой от хакерских атак на выборы. И, хотя в прошлом году Конгресс распорядился о широких санкциях в отношении России для сдерживания таких действий, Трамп не воплотил в жизнь многие из этих санкций", - говорится в статье. Издание рассуждает: "Если Трамп согласится односторонне отменить санкции, введенные после того, как Москва вторглась на Украину и начала войну, это еще сильнее рассердит членов альянса, которые ценой определенных потерь для себя тоже ввели санкции вслед за США. Более того, что удержит Путина от стремления к новым захватам земель?" Газета добавляет, что Трамп может усугубить это, отменив военные учения и убрав из Европы американские войска. "Трамп выразил желание вывести американские войска из Сирии; этот шаг упрочит владычество в этой стране президента Башара Асада и двух его союзников - России и Ирана", - пишут авторы. "В таком случае, какой прогресс возможен на этом саммите? Возможно, Трамп и Путин обнаружат, что им легче сотрудничать ради предотвращения новой гонки ядерных вооружений - продлить договор СНВ-3", - допускают авторы статьи. "Еще одна приоритетная задача: заставить Россию вновь соблюдать договор о РСМД", - пишет газета, утверждая, что Россия "испытала и дислоцировала запрещенную крылатую ракету". "Старшие советники Трампа по национальной безопасности смотрят на российскую угрозу более трезво, чем он. Таков взгляд и республиканцев, которые имеют большинство в Сенате. Сегодня они как никогда обязаны попытаться убедить Трампа, что во время саммита с Путиным на кон будет поставлена безопасность страны и что ему следует тщательно подготовиться", - заключает издание. The Wall Street Journal посвящает редакционную статью конкретной ситуации: "Конфликтная зона Путина: как русские надули Трампа на юго-западе Сирии". Газета выражает надежду, что 16 июля "Трамп не заключит еще одно соглашение вроде того, которое его администрация заключила с Россией в 2017 году насчет зоны "деконфликтации" на юго-западе Сирии". "Сейчас режим Башара Асада с российской и иранской помощью обстреливает из артиллерии и подвергает ударам с воздуха контролируемые повстанцами районы в провинциях Дераа и Эль-Кунейтра вблизи Иордании и Израиля", - пишет газета, утверждая, что эти атаки нарушают соглашение России, Иордании и США от июля 2017 года. Как реагирует на нынешнее наступление Асада администрация Трампа? Она "взмахивает руками и умоляет Путина остановиться", считает газета. "Путин наблюдает за всем этим и гадает, можно ли надувать Трампа так же легко и так же часто, как Барака Обаму", - комментирует газета. Эксперты опасаются, что на встрече с Путиным в Хельсинки Трамп пойдет на такие же уступки, как на встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре, пишет The New York Times. В Сингапуре, поясняет корреспондент Марк Лендлер, Трамп объявил о разрешении ядерного кризиса с Северной Кореей, хотя та не пошла ни на какие уступки по своей программе вооружений, и при этом отменил совместные военные учения с Южной Кореей. Для Трампа это уже лейтмотив: в ноябре он осыпал похвалами Си Цзиньпина после встречи один на один в Пекине, на которой лидер Китая не предложил конкретных уступок в торговле. Лендлер пишет: "Этих трех лидеров объединяет то, что они автократы, которыми Трамп восторгается, говорится в статье. Он считает, что может взять верх с помощью личной дипломатии, которая обходится без инструкций и тезисов и опирается на сочетание лести, упрашивания и импровизации". Корреспондент Time приводит причины, по которым встреча президентов состоится именно в столице Финляндии. В 1975 году президент США Джеральд Форд встретился там с советским лидером Леонидом Брежневым, и они подписали Хельсинкские соглашения. В 1990 году президент Джордж Буш-старший встретился с советским лидером Михаилом Горбачевым в Хельсинки, чтобы обсудить очередной мировой кризис - конфликт в Персидском заливе, говорится в статье. Тот факт, что Финляндия не входит в НАТО, дает возможность Трампу сделать символический жест: он покинет территорию НАТО, чтобы встретиться с Путиным, подчеркивает автор. За несколько дней до саммита Трамп уже будет в Европе. Это облегчает с логистической точки зрения встречу Трампа и Путина, говорится в статье. Кроме того, ЧМ-2018, который сейчас проходит в России, завершится в Москве 15 июля, а Хельсинки находятся всего в двух часах полета для Путина. "Хитроумный российский лидер может также увидеть пропагандистские ходы: он сможет закрыть ЧМ, привлекающий пристальнейшее внимание в мире, а затем встретиться с Трампом на следующий день на саммите, который, как и футбольный турнир, будет освещаться глобально", - пишет автор. По мнению журналистки Neue Zürcher Zeitung Мари-Астрид Лангер, интересной является дата встречи, ведь незадолго до нее в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Европейские члены НАТО заранее высказывали пожелание, чтобы встреча двух президентов не проходила непосредственно до или после саммита. Не будет ли Трамп снова искать конфронтации с другими членами НАТО, например, в вопросе расходов на оборону? "Трамп никогда не скрывал своего восхищения кремлевским автократом. А Путин известен тем, что обводит своих партнеров вокруг пальца. Он может попытаться склонить Трампа к ослаблению санкций", - полагает журналистка. Трампа окружают жесткие критики России: министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Майк Помпео и советник по нацбезопасности Джон Болтон, пишет Лангер. Однако надежды советников президента могут быть развеяны - это стало ясно уже в четверг утром: почти одновременно с сообщением о дате встречи с Путиным Трамп написал твит, в котором обозначил, что российским заверениям о невмешательстве в выборы он верит больше, чем оценке собственных спецслужб. Трамп беспрестанно заявлял о своем желании "договориться с Россией" Путина и всегда отказывался произносить какие бы то ни было критические замечания в адрес российского коллеги, невзирая на трения по Украине, Сирии и российские вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, пишет журналист La Croix Франсуа д'Алансон. На последнем саммите G7 обитатель Белого дома даже высказался в пользу повторного принятия в "большую семерку" России, временно исключенной после аннексии Крыма, говорится в статье. После своей встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, представленной как дипломатический триумф, президент США намеревается повторить таковой с Путиным. За несколько месяцев до промежуточных выборов в США Трамп хочет продемонстрировать образ полностью успешного президента, способного заключать двусторонние соглашения, благоприятные для Америки, со всеми лидерами планеты, каков бы ни был масштаб нерешенных споров, поясняет д'Алансон Он сообщает, что саммит будет состоять из переговоров с глазу на глаз, обеденного перерыва, совместной пресс-конференции и обнародования общей декларации. Переговоры Путина и Трампа будут касаться, в частности, конфликтов на востоке Украины и в Сирии, кибербезопасности и разоружения. До сих пор американская администрация придерживалась твердой линии по поводу аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, требуя применения Минских соглашений как условия для снятия санкций, напоминает автор. Союзники США опасаются, что непредсказуемый Трамп может, например, полностью или частично отменить американские санкции по Крыму, аннулировать намеченные на востоке Европы военные учения, отвести американские войска, развернутые в прибалтийских странах, или заблокировать приглашение в НАТО Республики Северная Македония. Два президента как минимум должны договориться о дорожной карте для перезапуска двусторонних отношений, интенсифицировать сотрудничество в Сирии и активизировать переговоры по разоружению, полагает автор. *"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в РФ. Также по теме: Чего Путин и Трамп ждут от саммита (Die Presse)