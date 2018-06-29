Дональд Трамп на саммите с Владимиром Путиным

Путин и Трамп встретятся в понедельник, 16 июля, в Хельсинки на своем первом двустороннем саммите, сообщает журналист французской газеты La Croix Франсуа д'Алансон.

Почему Дональд Трамп хочет саммита с Владимиром Путиным?

Трамп беспрестанно заявлял о своем желании "договориться с Россией" Путина - как во время избирательной кампании, так и после своего прихода в Белым дом. Будущий американский президент всегда отказывался произносить какие бы то ни было критические замечания в адрес российского коллеги, невзирая на трения по Украине, Сирии и российские вмешательства в американские президентские выборы 2016 года, отмечает автор.

На последнем саммите G7 обитатель Белого дома даже высказался в пользу повторного принятия в "большую семерку" России, временно исключенной после аннексии Крыма в 2014 году, говорится в статье.

После своей встречи с Ким Чен Ыном в Сингапуре, представленной как дипломатический триумф, президент США намеревается повторить таковой с Путиным, с которым до сих пор ему удалось встретиться лишь в кулуарах двух международных мероприятий. За несколько месяцев до промежуточных выборов в США Трамп хочет продемонстрировать образ полностью успешного президента, способного заключать двусторонние соглашения, благоприятные для Америки, со всеми лидерами планеты, каков бы ни был масштаб нерешенных споров, поясняет д'Алансон

В чем будет состоять эта встреча?

В среду, 27 июня, Джон Болтон, советник Трампа по нацбезопасности, окончательно оформил организацию саммита в ходе своего визита в Москву, где он был принят улыбающимся Владимиром Путиным. Саммит будет состоять из переговоров с глазу на глаз, обеденного перерыва, совместной пресс-конференции и обнародования общей декларации. Переговоры Путина и Трампа будут касаться, в частности, конфликтов на востоке Украины и в Сирии, кибербезопасности и разоружения, указывает журналист.

Чего надо ждать от этого саммита?

Отношения между США и Россией никогда еще не были такими плохими со времен холодной войны, говорится далее.

До сих пор американская администрация придерживалась твердой линии по поводу аннексии Крыма и конфликта на востоке Украины, требуя применения Минских соглашений как условия для снятия санкций, напоминает автор.

Перед встречей с российским президентом Трамп примет участие в саммите НАТО в Брюсселе 11-12 июля, а затем, 13-14 июля, нанесет визит в Лондон. Американский президент выставляет напоказ свой скепсис в отношении Североатлантического альянса: он рассматривает НАТО как финансовое бремя, передает журналист.

Европейские союзники опасаются того, что посредством односторонних уступок России Трамп усиленно прорабатывает вариант раскола в их альянсе. Непредсказуемый Дональд Трамп может, например, полностью или частично отменить американские санкции по Крыму, аннулировать намеченные на востоке Европы военные учения, отвести американские войска, развернутые в прибалтийских странах, или заблокировать приглашение о вхождении в члены НАТО для Республики Северная Македония, уточняет д'Алансон.

Два президента должны будут как минимум договориться по поводу дорожной карты для перезапуска двусторонних отношений, интенсифицировать свое сотрудничество в Сирии и активизировать переговоры по разоружению, комментирует автор.