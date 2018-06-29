ЧМ-2018: невидимый, как француз в России

Рассредоточенные на стадионах, а значит, дезорганизованные французские болельщики обвиняют ФИФА, пишут спецкоры Le Monde Реми Дюпре и Изабель Мандро.

Болельщик Фабьен Боннель глубоко возмущен. "На трех первых матчах "голубых" французские болельщики были в глупом положении, - раздраженно говорит глава колонны фанатов с трехцветным флагом. - Мы похожи на кукольный театр. Мы смешны. Это никуда не годится, это даже оскорбительно". "Капо" (аниматор трибун) ассоциации французских болельщиков Irrésistibles в России, призванный поддержать команду Франции, сокрушается по поводу разбросанности его групп на трибунах: как следствие, их недостаточно видно и их трудно организовать для распевания песен, передают журналисты.

На трех матчах группового этапа их было еле слышно, хотя 17 тыс. французов приехали в Россию и усиление французской ассоциации болельщиков Irrésistibles в последние годы наконец позволило обеспечить организованную поддержку команде Дидье Дешама, говорится в статье.

Винить следует не только количество. Безусловно, 21 июня в Екатеринбурге 2 тыс. французов мало что могли сделать против 20 тыс. перуанцев, нарядившихся в красно-белые цвета. Но через пять дней на стадионе "Лужники" в Москве даже присутствие 8 тыс. сопровождавших французскую команду болельщиков не имели решающего преимущества перед датскими болельщиками, отмечают авторы.

"Нас было столько же, сколько датчан во вторник. Но нам не удалось сформировать блок, - свидетельствует Боннель. - Мы были распределены по шести различным группам, на двух или трех этажах. Это черт те что".

Все руководители ассоциаций французских болельщиков дружно обвиняют Международную федерацию футбола (ФИФА), уверяя, что она несет ответственность за столь досадную раздробленность, говорится в статье. "Надо, чтобы ФИФА прекратила глупить. А может, это месть Франции за Мишеля Платини (у которого идет судебный спор с ФИФА)?"- задается вопросом Янник Ване, по мнению которого Федерация футбола Франции (FFF) не сумела защитить болельщиков с триколором: "FFF унижена и бессильна перед ФИФА".

Издание Le Monde связалось с ФИФА, и там объяснили, что "выделение мест зависит от категории билетов". FFF, со своей стороны, констатирует "действительное наличие проблемы с разбросанностью". "При нормальных условиях такого быть не должно", - считают в федерации.

Французский социолог, специалист по движениям фанатов Николя Уркад сказал, что "FFF добилась большого прогресса в помощи развитию культуры боления за "голубых". Она опиралась на маленькие группы болельщиков. Однако она еще находится в фазе ученичества. Ей следует лучше понимать, как вести переговоры с ФИФА, как это, например, умеет делать Германия".

Французская федерация утверждает, что в последние дни "напинала" ФИФА и что "проблема раздробленности должна быть решена" к матчу против Аргентины, который в субботу, 30 июня, пройдет в Казани. В столице Татарстана ждут около 5 тыс. фанатов "голубых", и 600 из них будут сидеть бок о бок на низкой трибуне прямо за воротами, пишут авторы статьи.

Скептически настроенный фанат Боннель готовится к "бело-голубому цунами" из-за присутствия от 15 до 20 тыс. аргентинских болельщиков. "Это будет как в матче против Перу. Мы будем затоплены". Главное, чтобы на футбольном поле такое не случилось и с французскими игроками, заключают спецкоры.