Подозрения в отмывании денег: обвинения с миллиардера Сулеймана Керимова сняты

Российский олигарх, подозреваемый в приобретении роскошных вилл за наличные, был помещен под судебный контроль в Ницце 23 ноября 2017 года, говорится в редакционной статье Le Monde

Судебное преследование российского миллиардера Сулеймана Керимова, подозреваемого в использовании подставного лица для приобретения вилл на мысе Антиб на Лазурном берегу по заниженной стоимости, было прекращено в четверг следственной палатой апелляционного суда региона Экс-ан-Прованс, по информации его адвокатов, подтвержденной прокуратурой, пишут журналисты.

"Обвинения в отмывании денег и в уклонении от уплаты налогов сняты", - заявили агентству AFP адвокаты Керимова Жаклин Лаффон, Никита Сычев и Пьер Хаик.

Прокуратура при апелляционном суде подтвердила AFP снятие обвинений в отмывании денег, в течение пяти дней она должна составить обжалование судебного постановление в вышестоящую судебную инстанцию. И "проанализировать мотивы (отмены решения), чтобы понять, какую позицию занять", добавили в прокуратуре.

"Керимову больше не предъявлено обвинение, он больше не находится под надзором, исключая обжалование со стороны прокуратуры при апелляционном суде", - уточнила защита российского олигарха, уроженца Дагестана, надзор над которым и так был значительно смягчен: ему было позволено регулярно ездить в Россию, указывает редакция.

Со швейцарского финансиста Александра Штудхальтера, которого следователи подозревали в том, что он являлся подставным лицом для Керимова, тоже были сняты все обвинения. "Теперь над ним не висит ни одно обвинение", - говорится в официальном сообщении его адвоката Брюно Кентена.

В общей сложности обвиняемыми в ходе этого масштабного расследования, начавшегося в конце 2014 года были 13 человек, среди которых несколько местных специалистов по недвижимости. Информация отдела по борьбе с наркотиками навела следователей на след подозрительного движения денежных средств. Не менее трех лет потребовалось расследователям, чтобы добраться до российского олигарха, пишет Le Monde.