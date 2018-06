29 июня 2018 г. Робин Райт | The New Yorker "Разведет" ли Путин Трампа? "Посреди быстро нарастающей напряженности между Соединенными Штатами и их ближайшими союзниками в Северной Америке и Европе президент Трамп встретится с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки 16 июля", - сообщает Робин Райт в The New Yorker. До Путина Трамп встретится с 29 членами Североатлантического альянса, внутри которого также нарастает напряженность. Журналистка напоминает, что недавняя встреча американского президента с лидерами "большой семерки", самого влиятельного в мире экономического альянса, в Канаде быстро была испорчена: Трамп досрочно уехал с этого мероприятия и затем обозвал канадского премьер-министра Джастина Трюдо "очень нечестным и слабым". После этого Трамп встретился с "северокорейским диктатором" Ким Чен Ыном, которого назвал затем "благородным", "остроумным", "очень умным" и "приятным человеком". "Отставные высокопоставленные американские дипломаты, европейские послы и российские эксперты ожидают такой же цепочки событий на саммитах с участием НАТО и России. Трамп будет дружелюбнее с автократом, чем с демократическими союзниками", - говорится в статье. "Как и северокорейская дипломатия, решение провести переговоры с Путиным снискало поддержку внешнеполитического сообщества. Скептическое отношение к результату запланированной встречи вызвано скорее тем, что Трамп ослабляет альянсы, членом которых являются США, а это, в свою очередь, ослабляет его способность повлиять на Путина и других противников. Вывод США из двух самых могущественных коалиций - военной (НАТО) и экономической (G7), каждая из которых продержалась более полувека, могут ослабить США на десятилетия вперед", - указывает автор. "Безумна идея Трампа, что он лучше справится в одиночку, что Путин будет сильнее его уважать, если он разрушит те самые институты, которые дают Америке силу, - как НАТО и "большая семерка", - сказал бывший посол США в СССР, а ныне научный сотрудник Совета по международным отношениям Стивен Сестанович. - Трамп идет в НАТО и наезжает на европейцев за то, что они тратят недостаточно денег. Тратят на что? На сопротивление русским? Кто-то должен объяснить президенту что к чему". Источник: The New Yorker