29 июня 2018 г. Марк Лендлер | The New York Times Эксперты опасаются, что на встрече с Путиным Трамп отдаст больше, чем получит Эксперты опасаются, что на встрече с Владимиром Путиным в Хельсинки Дональд Трамп пойдет на такие же уступки, как на встрече с Ким Чен Ыном в Сингапуре, пишет The New York Times. В Сингапуре, поясняет корреспондент Марк Лендлер, Трамп объявил о разрешении ядерного кризиса с Северной Кореей, хотя та не пошла ни на какие уступки по своей программе вооружений, и при этом отменил совместные военные учения с Южной Кореей. Для Трампа это уже лейтмотив: в ноябре он осыпал похвалами Си Цзиньпина после встречи один на один в Пекине, на которой лидер Китая не предложил никаких конкретных уступок в торговле. Лендлер пишет: "Этих трех лидеров объединяет то, что они автократы, которыми Трамп восторгается, говорится в статье. Он считает, что может взять верх с помощью личной дипломатии, которая обходится без инструкций и тезисов и опирается на сочетание лести, упрашивания и импровизации". "Трамп считает хорошую встречу положительным дипломатическим достижением. Это неверно. Хорошие встречи - средство для достижения цели", - сказал бывший посол США в Москве Майкл Макфол. Учитывая послужной список злодеяний России, от аннексии Крыма до вмешательства в выборы, "Трамп не должен превозносить Путина и сигнализировать о желании просто двигаться дальше", считает Макфол. "Это не отвечает национальным интересам Америки", - заявил он. "Госсекретарь Майк Помпео и другие официальные лица настаивают на том, что администрация Трампа была с Россией жестче, чем администрация Обамы", - пишет далее корреспондент. Они указывают на санкции, вооружения для украинских войск, высылку дипломатов и громкое осуждение российских кибератак. Но если и так, то твердый отказ Трампа критиковать Путина во многом свел на нет эти меры, говорится в статье. "Значение имеет то, что президент говорит, - считает дипломат Николас Бернс, работавший в администрациях Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего. - А то, что он говорит, полностью подрывает политические меры, как будто он действует отдельно от собственной администрации". "Сотрудники администрации сосредоточены на тексте песни, но музыку они игнорируют. Некоторые строки жесткие, но сама музыка - это песня о любви", - сказал президент Совета по международным отношениям Ричард Хаас. "Макфол прогнозирует, что на встрече один на один Путин будет непростым визави, хорошо информированным об американской внешней политике и полным решимости использовать эти знания, чтобы подорвать политику администрации, особенно в отношении Украины", - передает автор статьи. "Некоторые аналитики высказывают предположения, что Трамп будет добиваться взаимопонимания по Сирии, - продолжает он. - Во время переходного периода его помощники рассматривали снятие с России санкций в обмен на сотрудничество с США против Ирана в Сирии. Эта идея отошла на второй план, но некоторые задаются вопросом, может ли президент ее возродить". "Трамп пытается заставить Путина действовать против иранцев в Сирии? Если это так, то какую цену он готов заплатить?" - прокомментировал бывший посол США в Израиле Мартин Индик. Подобное предложение сделает встречу Трампа с Путиным более содержательной - по сравнению со встречами с Ким Чен Ыном и Си Цзиньпином, отмечается в статье. Но убедить Россию изменить в Сирии свою стратегию будет непросто, а снятие санкций вызовет очередную размолвку с европейскими союзниками. "Короче говоря, это потребует от президента заняться тяжелым дипломатическим трудом, которого он до сих пор избегал", - делает вывод Лендлер. Источник: The New York Times