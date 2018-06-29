Чемпионат мира не принесет в Россию политических перемен

То, что происходит сейчас на улицах российских городов, проводящих чемпионат мира, разрушает стереотипы и недопонимание между гостями турнира и страной-хозяйкой чемпионата. Однако думать, что так возникает "другая Россия", - иллюзия, считает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Маркус Акерет.

"Многие россияне испытывают удовлетворение от того, что пока все идет по плану и гости видят, что в их стране нет ни вечной зимы, ни условий, напоминающих о странах третьего мира, - отмечает Акерет. - Возможно, они после нескольких лет убаюкивающей телевизионной пропаганды удивляются тому, что гости не ненавидят и не высмеивают Россию. А многие туристы, наверное, удивляются своим представлениям об угрюмой, серой, отсталой стране. ЧМ помогает побороть невежество и предрассудки".

Однако те, кто думают, что эта веселящаяся страна с обходительными полицейскими и дружелюбными водителями автобусов - настоящая Россия, а не искаженный образ, представляемый СМИ, являются жертвами большой иллюзии. Естественно, существует и угрюмая, серая, отсталая, беспризорная Россия - в каждом из городов, проводящих чемпионат и, конечно, на больших пространствах между ними, пишет журналист. Политзаключенные, такие, как украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший голодовку, сомнительные обвинения против арестованных активистов, защищающих гражданские права, например, Юрия Дмитриева в Карелии и Оюба Титиева в Чечне, запреты демонстраций во время ЧМ - вот обратная сторона глянца.

Наверное, после четырехлетнего периода напряженных отношений, последовавшего за крымской эйфорией разлада с Западом, санкций, экономического кризиса, повторяющегося психологического ощущения войны с Европой и Америкой ЧМ можно сравнить с грозой, разрядившей атмосферу, однако вопрос о том, почему вдруг должно измениться общество, которое недавно безоговорочно утвердило Путина в его должности, остается без ответа, пишет Акерет.

"Возможно, Западу тяжело понять российское восприятие геополитики - отношений с США, ситуации на Украине и на Ближнем Востоке - и событий внутри Европы. Однако это реальность, и мысль, что чемпионат мира изменит ее на долгое время, иллюзорна", - рассуждает журналист. После этого успешного спектакля, который вызовет гордость и самоуверенность, руководство России может почувствовать себя еще свободнее во внешней политике.

Представление о том, что россияне после ЧМ станут критически смотреть на свою страну, основывается на самообмане. "Чемпионат - всего лишь тайм-аут, летний карнавал, который побуждает к раздумьям и открывает новые перспективы", - заключает Акерет.