Трамп и Путин хотят встретиться на нейтральной территории

После полутора лет пребывания в должности американский президент Дональд Трамп впервые встретится со своим коллегой Владимиром Путиным. Как сообщили правительства обеих стран, встреча пройдет 16 июля в Хельсинки, передает журналистка швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Мари-Астрид Лангер.

То, что встреча проходит "необычно поздно", связано прежде всего с тем, что в Америке бдительно следят за отношением Трампа к Москве, отмечает журналистка. Спецпрокурор США Роберт Мюллер продолжает расследовать, не было ли в 2016 году сговора между Кремлем и предвыборным штабом Трампа.

Интересной является, по мнению Лангер, дата встречи, ведь незадолго до нее в Брюсселе пройдет саммит НАТО. Представители европейских стран - членов НАТО заранее высказывали пожелание, чтобы встреча двух президентов не проходила непосредственно до или после саммита. Большой вопрос заключается в том, не будет ли Трамп снова искать конфронтации с другими членами НАТО, например, в вопросе расходов на оборону. Еще на встрече "большой семерки" в июне он ошарашил партнеров провокационным заявлением о том, что Россию снова необходимо принять в круг крупнейших индустриальных стран Запада. Инициативу о возвращении формата "большой восьмерки" Путин, вероятно, воспринял с благоволением, отмечает Лангер.

"Трамп никогда не скрывал своего восхищения кремлевским автократом. Время покажет, к каким еще любезностям и уступкам в отношении Путина он будет готов. Путин известен тем, что обводит своих партнеров вокруг пальца. Он может попытаться склонить Трампа к ослаблению санкций", - полагает журналистка.

При этом, замечает Лангер, Трампа окружают жесткие критики России: министр обороны Джеймс Мэттис, госсекретарь Майк Помпео и советник по национальной безопасности Джон Болтон. Болтон по окончании встречи с Путиным на этой неделе подчеркнул, что США по-прежнему не будут признавать аннексию Крыма и продолжат поддерживать санкции. Помпео высказал мнение, что на встрече с Путиным Трамп даст понять, что вмешательство в выборы неприемлемо. Однако надежды советников президента могут быть развеяны - это стало ясно уже в четверг утром: почти одновременно с сообщением о дате встречи с Путиным Трамп написал твит, в котором обозначил, что российским заверениям о невмешательстве в выборы он верит больше, чем оценке собственных спецслужб, пишет Лангер.