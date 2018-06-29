В преддверии саммита США и Россия борются за контроль над новостями

Извещения от Белого дома и Кремля о том, что Трамп и Путин встретятся 16 июля в Хельсинки, пришли почти одновременно. При прошлых президентах США выбор времени не заслуживал бы внимания, пишет корреспондент Politico Кристофер Каделаго, но при Трампе, чью администрацию Кремль не раз опережал при обнародовании важной информации, это может предвещать более аккуратный подход со стороны советника по нацбезопасности Джона Болтона.

"Администрация Трампа не имеет хорошей репутации в том, что касается подготовки саммитов и встреч на высоком уровне, - сказал бывший министр обороны и экс-директор ЦРУ Леон Панетта. - Думаю, следует быть очень внимательными. Можно дать миру и нашим союзникам неверный сигнал".

"Россия преуспела в контроле над освещением событий", - считает Каделаго. Спустя месяц после мартовского разговора Путина и Трампа Кремль сообщил журналистам, что Трамп тогда предложил встретиться в Вашингтоне. Трамп после телефонного разговора лишь заявил, что они обсудили возможную встречу. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс была вынуждена признать, что речь шла о "ряде потенциальных площадок, в том числе о Белом доме".

"В мае 2017 года в Овальный кабинет допустили российского фотографа, чтобы он сделал снимки Трампа, министра иностранных дел Сергея Лаврова и на тот момент посла Сергея Кисляка, которые, судя по всему, шутили. Фотографии опубликовал ТАСС, притом что американские СМИ на мероприятие не пустили. Белый дом собственные снимки встречи не опубликовал", - продолжает журналист.

После встреч в Кремле в среду Болтон дал пресс-конференцию в "Интерфаксе", а не в посольстве США, что некоторым показалось необычным для находящегося в Москве американского чиновника. Кремль первым проинформировал о телефонном разговоре Путина и Трампа 17 декабря, и оказалось, что российские сообщения были более подробными, говорится в статье.

"Честно говоря, я этого просто не понимаю. Это делается довольно элементарно", - сказал Politico бывший посол США в России Майкл Макфол. По его словам, в период его работы чиновники договаривались с российскими коллегами публиковать информацию одновременно. "Это не так уж трудно. Я действительно не понимаю, почему этого не происходит", - заявил Макфол.

О саммите Трампа с Путиным Макфол сказал: "Если результатом дружеской встречи станет то, что Россия уйдет с Украины, я буду этому аплодировать. Но я не это прогнозирую. Я предвижу, что Трамп перепутает цели со средствами, он будет осыпать Путина похвалами, как Ким Чен Ына, будет говорить о нем как о человеке умном и жестком, а именно такого результата хочет Путин".

По словам сотрудницы института Брукингса Алины Поляковой, Кремль видит возможность улучшить отношения с США с помощью встречи Трампа и Путина. "Но Кремль также должен остерегаться того, чтобы показаться отчаявшимся или слабым, и в то же время не расстраивать Трампа, слишком забегая вперед США, - сказала Полякова. - Это деликатная игра, и пока Москва вела ее неплохо".

"Путин непременно попытается добиться от президента заявлений, которые, как он считает, отвечают интересам России, - считает Макфол. - И он не побоится огласить их перед прессой. Собственно говоря, он не побоится их огласить и при сидящем рядом Трампе".

Макфол предостерег: "Будьте осторожны со своими словами, потому что Путин их прикарманит и расскажет о них миру, так что президенту Трампу будет непросто заявлять: "Мы не об этом договаривались".