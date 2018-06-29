Вылет Германии с ЧМ кажется зловещим предзнаменованием

Конечно, то, что в одно и то же время сборная Германии, действующий чемпион мира, с треском провалилась на чемпионате мира в России, а канцлер Ангела Меркель борется за политическое выживание в борьбе с баварской союзной партией ХСС, - случайность и ирония судьбы, пишет журналист швейцарского издания Tages-Anzeiger Доминик Айгенманн. Но немцы настолько естественно связывают сегодня судьбы Йоахима Лева и Ангелы Меркель, что провал одного кажется уже зловещим предзнаменованием для другой.

Меркель управляла страной в самое успешное в экономическом смысле время с момента воссоединения Германии. При Леве национальная сборная ФРГ стала играть в более красивый, легкий и успешный футбол, чем когда-либо. "Меркель и Лев показали миру Германию, которая выросла в уверенную в себе, но расслабленную державу", - считает журналист.

И Меркель, и Лев больше осознают свою власть, являются более честолюбивыми и целеустремленными, чем это кажется. И при всем прагматизме они остаются верными не только своим главным идеям, но и персоналу, которому они доверяют - будь то советники, министры или полузащитники.

"Мы справимся", - эту фразу Меркель повторяла слишком долго, а Лев не использовал плохую подготовку к турниру в России для того, чтобы резко поменять стратегию.

"Упрямая непоколебимость и надежность внезапно превратились в нежелание принимать действительность и в переоценку собственных возможностей, - полагает Айгенманн. - И канцлер, и тренер слишком долго придерживались стратегии, заключавшейся в том, чтобы реагировать на давно известные проблемы лишь тогда, когда их невозможно не замечать".

"Лев уже проиграл свою последнюю игру. Чем все закончится с Меркель, мы узнаем до понедельника. Но уже сейчас от обоих осталась только тень. Их аура - а вместе с ней и самая невидимая, но самая важная составляющая их власти - испарилась", - отмечает журналист. "В печали долгого прощания с их эрой скоро, возможно, появится облегчение, которое возникает, когда успешная страна должна искать новые пути, чтобы побеждать и в будущем", - подытоживает Айгенманн.