29 июня 2018 г. Мануэль Ройг-Франсиа, Розалинд С.Хелдерман, Уильям Бут и Том Хамбургер | The Washington Post "Скверные мальчишки "Брекзита" завязали контакты с Россией и штабом Трампа... и привлекли внимание в свете расследований "19 августа 2016 года богатый британский бизнесмен Аррон Бэнкс сел за стол в величественной резиденции российского посла в Лондоне; за ланчем он ел палтуса, выловленного в естественных условиях, и яблочные сладости Belevskaya pastila, к которым подавали российское белое вино", - пишет The Washington Post. Журналисты издания замечают, что незадолго до этого Бэнкс превратился из относительно безвестного человека в крупнейшего в британской истории спонсора политических начинаний, вложив миллионы в кампанию за "Брекзит", которая в июне того года увенчалась победой на референдуме. "Теперь у него было кое-что еще, повысившее его статус сейчас, когда он уселся поговорить с новым русским другом - послом Александром Яковенко: все более крепкие связи его команды с инсургентской кандидатурой Дональда Трампа в президенты США. Крупный сторонник "Брекзита" Стивен К.Бэннон только что был назначен на пост главного управляющего избирательного штаба Трампа. А Бэнкса и его товарищей-"брекзитеров" пригласили присутствовать вместе с Трампом на мероприятии по сбору средств в Миссисипи", - говорится в статье. Менее чем через неделю Бэнкс и пламенный политик-"брекзитер" Найджел Фарадж имели закрытую встречу с Трампом в Джексоне, штат Миссисипи. Попытки Бэнкса и его партнеров, называвших себя "Скверные мальчишки "Брекзита", одновременно налаживать связи с российскими официальными лицами и штабом Трампа заинтересовали тех, кто проводит расследования в Великобритании и США, в том числе спецпрокурора Роберта С.Мюллера. "В Великобритании недавние откровения о контактах Бэнкса с россиянами спровоцировали выяснение, пытались ли россияне способствовать призывам к "Брекзиту". В США конгрессмены-демократы, недавно получившие большой массив переписки Бэнкса, начали изучать другой вопрос: может быть, лидеры "Брекзита" служили каналом между Кремлем и кампанией Трампа?" - передают авторы. Издание сообщает: "Бэнкс опроверг версию, что он был посредником, уверял, что его контакты были рутинным общением в сферах бизнеса и дипломатии, а расследования - "охота на ведьм". Но он признал, что эти контакты наводят на логичные вопросы о том, были ли "брекзитеры" "неофициальным каналом, ведущим к русским", как он выразился". ?Единственная проблема со всем этим - не предъявлено ни малейших доказательств. (...) Это никуда не ведет", - сказал Бэнкс в одном из двух интервью The Washington Post на этой неделе. "Отвечая на вопрос, прощупывали ли их россияне и пытались ли завоевать влияние или добыть разведданные, Бэнкс признал: "Может быть, они это делали. Но если так, то это было не очень качественное прощупывание", - сообщает газета. "Сторонники "Брекзита" признают: по мере того как отношения с теми и другими знакомыми становились крепче, Бэнкс и его партнеры обсуждали с Яковенко кандидатуру Трампа и президентскую кампанию в США. Как минимум две встречи Бэнкса с послом состоялись незадолго до или сразу после встреч с Трампом", - пишет издание. "Фарадж и Бэнкс сказали, что следователи Мюллера к ним не обращались, и оспорили представление о том, что они доставляли информацию для штаба Трампа или Кремля", - сообщает газета. Бэнкс сказал, что "вскоре после избрания Трампа он и другие брекзитеры обратились к сотрудникам посольства США в Лондоне вслед за появлением сообщения, из которого следовало, что они - пророссийские акторы. Бэнкс сказал, что он и Фарадж поодиночке, по одному разу встретились с сотрудниками американского посольства, чтобы описать свои контакты. Их партнер Эндрю Уигмор сказал, что пять-шесть раз встречался с американскими дипломатами и передал им многочисленные документы", - говорится в статье. Осенью 2015 года, на съезде партии UKIP, которую возглавлял Фарадж, Уигмор "познакомился с российским дипломатом по имени Александр Удод, который затем помог организовать ланч лидеров UKIP с российским послом Яковенко. (Удод был одним из 23 предполагаемых сотрудников российской разведки, высланных из Британии в этом году после атаки с применением нервно-паралитического газа на Сергея Скрипаля и его взрослую дочь на юге Англии)", - говорится в статье. "Бэнкс и Уигмор сказали, что их интересовало не только информирование россиян о "Брекзите", но и поиск возможных российских инвесторов для их различных инвестиций в офшорах, в том числе для банановых плантаций в Белизе. В ноябре 2015 года у этих двоих был, как они выразились, "6-часовой ланч с выпивкой" в модной резиденции Яковенко в Лондоне. Они ознакомили посла со своими планами "Брекзита", но Яковенко, казалось, было всего интереснее слушать истории об отце Уигмора, который был причастен к одному из последних обменов шпионами между Британией и Россией, сказал Бэнкс. Спустя несколько дней за чаем в доме посла Яковенко познакомил Бэнкса с одним российским бизнесменом, который сделал ему деловое предложение о потенциально прибыльном слиянии шести золотых рудников. Бэнкс, как он сказал, отказался от этого шанса за несколько месяцев до назначенного голосования по "Брекзиту", - говорится в статье. "Я бизнесмен... Почему бы мне этого не делать?" - сказал Бэнкс о своей готовности рассмотреть предложение о сделке и заявил, что оно никак не было связано ни с "Брекзитом", ни с Трампом. "Российское посольство в Лондоне не ответило на просьбы о комментариях, но отрицает, что было каким-либо образом причастно к "Брекзиту", - пишет издание. Связи "брекзитеров" со штабом Трампа еще более окрепли, когда его возглавил Бэннон, отмечает издание. "Спустя два дня после объявления о назначении Бэннона Уигмор и Бэнкс встретились с российским послом за ланчем и обсудили перспективы Трампа и свою грядущую поездку в Миссисипи", - пишет издание. "Мы понятия не имели, что встретимся (с Трампом. - Прим. автора), но я уверен, что мы должны были сказать послу, что едем, - написал Уигмор в электронном письме в газету. - Я действительно помню, что он сказал, что не думает, что (у Трампа. - Прим. автора) есть хоть один шанс на победу, а вы, возможно, помните, что в тот момент рейтинг Трампа в соцопросах упал на 10% и атаки на него были в самом разгаре". По словам Уигмора, в Миссисипи Фарадж познакомился с Трампом. "12 ноября 2016 года, через четыре дня после избрания Трампа на президентский пост, Фарадж и его коллеги спонтанно решили заглянуть в "Башню Трампа" в Нью-Йорке", - пишет издание. По словам Уигмора, они пришли без приглашения, без записи, но Фарадж позвонил Бэннону и тот их позвал. "В итоге вся компания британцев имела длительную встречу с избранным президентом. Бэнкс сказал, что в тот день он "был совершенно не похож на Трампа", "держался очень расслабленно, был в рубашке с открытым воротом... был очень задумчив", передают журналисты. Фарадж, Трамп, Бэнкс и Уигмор сфотографировались вместе. Некий секретарь попросил у них телефон резиденции британского премьер-министра на Даунинг-стрит, 10. Бэнкс дал этот телефон и попросил взамен телефон офиса Трампа, который курировал передачу власти от прежнего президента к новому. "Спустя несколько дней, после возвращения Бэнкса в Лондон, он и Уигмор снова сели пить чай с российским послом Яковенко - это была их четвертая встреча за год", - пишет издание. Россияне "были совершенно ошарашены победой Трампа", сказал Бэнкс. "Уигмор, по его собственным словам, раздавал телефон переходной команды Трампа всевозможным дипломатам из разных стран. И, по его словам, когда российский посол попросил этот номер, он охотно выполнил просьбу. Уигмор сказал, что "не видел ничего даже отдаленно зловещего" в том, чтобы делиться с российским дипломатом информацией, которую он узнал в "Башне Трампа", пишет издание. Источник: The Washington Post