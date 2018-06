29 июня 2018 г. Дэвид Игнатиус | The Washington Post Трамп отдает Путину победу в Сирии? "Катастрофическая война в Сирии приближается к тому, что может быть дипломатическим эндшпилем: США, Россия и Израиль заключают сделку, которая сохранила бы власть Башара Асада в обмен на обещание России сдержать влияние Ирана", - пишет Дэвид Игнатиус в The Washington Post. "Сирийская политика Трампа скачет туда-сюда, как теннисный мяч. Самая стойкая особенность ее - его недоверие к военным обязательствам на Ближнем Востоке, взятым его предшественниками Джорджем У.Бушем и Бараком Обамой. Кажется, он шаг за шагом их расторгает", - повествует автор. "Дипломатические дискуссии о Сирии начались в связи с подготовкой Трампа к саммиту с российским президентом Владимиром Путиным, который состоится 16 июля. Зарубежные дипломаты и чиновники американской администрации точно не знают, что будет на повестке, но сирийский пакет, вероятно, окажется в игре", - говорится в статье. "Интригующий аспект возможной сирийской сделки - то, что движение к ней обусловлено более тесным сотрудничеством между Россией и Израилем. Израильская повестка, как и повестка Трампа, прочно сосредоточена на блокировании Ирана - и израильтяне, по-видимому, сочли, что Путин - надежный партнер в регионе", - говорится в статье. "Готовность Трампа уступить российскому влиянию в Сирии и отказаться от трудно доставшихся достижений США тревожит многих чиновников Пентагона, но они, кажется, проигрывают в споре", - указывает Игнатиус. "Пока Путин движется в сторону арены саммита, стоит на секунду остановиться и оценить, как ловко он сыграл свою партию. Россия становится незаменимым балансировщиком в регионе, то есть играет роль, которую однажды с гордостью взяли на себя США. Россия как-то поддерживает хорошие отношения и с Ираном, и с Израилем. Она укрепляет связи с Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Она ведет переговоры с сирийскими курдами и их злейшими врагами в Турции", - говорится в статье. "У Путина репутация отморозка из рядов бывших кагэбэшников, - пишет автор. - Но его сирийская стратегия напоминает о более тонкой китайской заповеди - о подчинении врага без сражения с ним. Путин занял решающую позицию в Сирии минимальной ценой. И почтительный Трамп, похоже, готов подтвердить его победу". Источник: The Washington Post