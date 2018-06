29 июня 2018 г. Майкл Р.Гордон, Дион Ниссенбаум | The Wall Street Journal Ожидается, что Трамп попросит Путина помочь ограничить присутствие иранских военных в Сирии "Ожидается, что президент Дональд Трамп попросит Москву помочь урезать военное присутствие Ирана в Сирии, когда встретится в Хельсинки с российским президентом Владимиром Путиным в рамках саммита 16 июня, по словам европейских дипломатов и американских чиновников, - рассказывают Майкл Р.Гордон и Дион Ниссенбаум в The Wall Street Journal. - Некоторые американские чиновники видят возможность "конвергенции" между США и Россией по этому вопросу, к которому Трамп может обратиться на летнем саммите, по словам высокопоставленного дипломата - одного из тех, кто говорил об этом вопросе с американскими чиновниками". "Госсекретарь Майк Помпео подчеркнул, что у американской администрации вызывает опасения иранское присутствие в Сирии, когда выступил перед Конгрессом в среду", - передают журналисты. "Если русские могут выдавить оттуда иранцев, я поапплодирую", - сказал Помпео, добавив, что вопрос, способна ли Москва это сделать, остается открытым. "Сенатор Линдси Грэм (республиканец, Южная Каролина), близкий к Трампу, сказал в интервью, что некоторым чиновникам нравится эта идея, и назвал это "проецированием направления, в котором они, по [его] мнению, двигаются". "Израильтяне настаивают на том, чтобы заставить русских выдавить иранцев", - добавил Грэм. "Пресс-секретарь Национального совета безопасности в Белом доме отказался комментировать стратегию поведения Трампа на саммите, в том числе какие бы то ни было возможные инициативы по Сирии, и сказал только: "Президент надеется, что встреча приведет к конструктивному взаимодействию, которое укрепит мир и безопасность по всему миру", - передают корреспонденты. "Предполагается, что на саммите будет затронут широкий спектр вопросов, в том числе Сирия, роль поддерживаемых Россией вооруженных формирований на востоке Украины и контроль над вооружениями. Чиновники администрации предлагают не рассчитывать, что на саммите будут достигнуты какие-то осязаемые "итоговые результаты", - говорится в статье. Упомянув о трениях между Трампом и европейскими столицами, авторы указывают: "Если за раздором на встрече НАТО последует позитивная встреча Трампа с Путиным, это может открыть для Кремля возможность использовать раскол между западными союзниками, опасаются некоторые чиновники". "Администрация контролирует ущерб и уверяет: "Не беспокойтесь, мы будем чрезвычайно тверды", - сказал один из европейских чиновников о саммите в Хельсинки. - Но мы не знаем". Источник: The Wall Street Journal