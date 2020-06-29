Выживание в лесу, охота с луком: неосурвивалисты готовятся к "миру будущего"

"Они боятся худшего и считают, что мир находится в смертельной опасности, и поэтому готовятся к жизни в условиях воздержанности, автаркии и как можно ближе к природе. Способны ли они помочь построить лучшее будущее?" - задумывается Le Figaro.

"(...) Спортивный 30-летний профессиональный фотограф Мартен пользуется великолепной местностью, чтобы улучшить свои навыки в охоте с луком. Последние два года он готовится к более суровой жизни в случае наступления кризиса. "Я учусь жить так, как мои предки", - объясняет он. Что-то мастерить, изготавливать собственный инструмент, охотиться, ловить рыбу, распознавать деревья и грибы... Мартен считает себя преппером (от англ. prepping, "подготовка"), представителем нового поколения умеренных сурвивалистов, или выживальщиков. Они далеки от стереотипа отшельника, скрывающегося в бункере с пайком для выживания и коллекцией автоматического оружия", - говорится в статье.

"Такое движение как сурвивализм возникло в 1960-х годах под эгидой бывшего члена американской нацистской партии Курта Саксона. В то время воплощением страха перед будущим служили угроза ядерной войны и призрак иммиграции, особенно из Латинской Америки. "Сегодня у нас совсем иной подход, - анализирует Бертран Видаль, социолог и автор книги "Сурвивализм: готовы ли вы к концу света?" (издательство Arkhé). - Препперы скорее готовятся к хроническим кризисам". Это может быть всеобщее отключение электроэнергии, стихийное бедствие, экологическое или даже медицинское бедствие, такое как пандемия Сovid-19", - указывает автор публикации.

"Движение развивалось во времена экономических кризисов, в 1973 году, а затем в 2008 году. "Но неосурвивалист сохраняет желание быть автономным, - продолжает социолог. - Раньше это происходило путем накопления консервов и оружия; сегодня это больше похоже на умение самому со всем справляться". Более того, современные последователи отвергают концепцию выживания, слишком ассоциирующуюся с крайне правыми. Они предпочитают ее англосаксонскую версию, становясь препперами или называя себя словом "неосурвивалисты". "Они не обучаются тем же самым знаниям, - подтверждает антрополог Себастьян Ру. - Они не собираются проходить практику обращения с ножом или с оружием, зато учатся жить в условиях автаркии". Такой образ жизни сейчас привлекает даже боссов в сфере высоких технологий из Силиконовой долины", - пишет Le Figaro.

"Несмотря на различия в практике, все согласны с идеей "конца мира в том виде, в каком мы его знаем". Такое понятие близко к коллапсологии, направлению мысли, предусматривающему крах индустриальной цивилизации. Каждый хочет подготовиться к этому неопределенному будущему", - говорится в статье.

"(...) Все большую популярность набирают курсы выживания, объединяющие все типы профилей. "В большинстве случаев вы встречаете там людей, у которых есть социальная жизнь, работа, но у которых время от времени загорается искорка предвидения" - говорит Дени Трибодо. Этот специалист по выживанию организует курсы по всему миру. "Ко мне может прийти какой-то тревожный парень, военнослужащий или парижанин, который никогда в жизни не видел корову. Они просто немного больше, чем другие, хотят подготовить мир будущего".

"(...) Некоторые препперы также являются поклонниками бушкрафта, что буквально означает "искусство жить в лесу". Этот термин обозначает обучение жизни в соответствии с природой и приобретение более или менее древних навыков для ее достижения: как построить укрытие в лесу, развести огонь или найти воду и сделать ее питьевой. Увлечение популярности такой практики показывает желание вернуться к изначальным отношениям с природой, а также с собственным телом, с его ощущениями. "Это своего рода блаженный способ исчезнуть, самому принять решение о своеобразном отсутствии в современном мире с его смертоносным ускорением", - отмечает Давид Ле Бретон, профессор социологии и антропологии в Страсбургском университете и автор книги "Скрыться от самого себя: современный соблазн" (издательство Métailié). При этом те, кто фантазирует о природе, часто являются людьми, которые живут от нее далеко и рассматривают такое возвращение как некую панацею...", - резюмирует издание.