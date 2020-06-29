Почему наш мозг ничего не понимает в распространении коронавируса

"(...) Немецкие исследователи провели анализ трех исследований, проведенных в Соединенных Штатах, чтобы понять, почему значительная часть населения испытывает трудности с принятием и пониманием полезности мер социального дистанцирования. Анализ, опубликованный в журнале PNAS (Труды Национальной академии наук), подчеркивает влияние когнитивного отклонения, то есть искажения восприятия населением экспоненциального роста заражений при соблюдении правил социального дистанцирования", - пишет Le Temps.

"Исследования проводились в трех разных группах из более чем 500 человек во второй половине марта, когда эпидемия в Соединенных Штатах продолжала усиливаться. Сначала исследователи попросили участников оценить количество новых случаев за последние пять дней. В течение первых трех дней недели они, как правило, переоценивали количество случаев, но в течение последних двух дней эта тенденция стала меняться. За весь период респонденты в среднем недооценили рост эпидемии на 45,7% по сравнению с ее реальной эволюцией", - говорится в статье.

"Такая двойная тенденция объясняется трудностью восприятия экспоненциального распространения вируса. Оценки большинства участников фактически следуют модели линейного хода развития эпидемии. Исследователи также стремились выявить влияние политических убеждений на оценки участников. В целом, тем, кто считали себя консерваторами, оказалось сложнее оценить скорость распространения вируса, чем тем, кто считал себя либералами", - отмечает автор статьи.

"(...) На втором этапе исследователи повторили условия первого эксперимента, но разделили новую выборку на две группы. Половина участников получила предупреждающее сообщение о том, что большинство людей не могут правильно оценить скорость распространения Covid-19 и что "в Соединенных Штатах (как почти во всех других странах) число пациентов удваивается и продолжает удваиваться каждые три дня", - пишет Le Temps.

"Снова обе группы показали тенденцию сначала переоценивать количество случаев, а затем недооценивать его. Тем не менее, оценки группы предупреждения были ближе к фактическому течению заболевания, чем оценки контрольной группы", - указывает журналист.

"(...) Исследователи также отмечают, что информированные участники более склонны поддерживать меры социального дистанцирования. Поэтому в третьем разделе они задались вопросом, можно ли исправить это отклонение. На этот раз все участники получили данные о фактическом изменении числа случаев в Соединенных Штатах, а также предупреждение о неспособности людей воспринимать этот экспоненциальный рост", - говорится в публикации.

"Затем их попросили оценить эволюцию эпидемии в течение следующих двух недель. Контрольная группа должна была указать количество случаев заболевания непосредственно в конце периода, тогда как вторая группа должна была оценить эволюцию вируса в пять этапов с интервалом в три дня. Участники последней группы дали оценки, более близкие к экспоненциальной кривой, и конечный результат был на 173% выше, чем в контрольной группе.

"По мнению авторов анализа, эти результаты показывают, насколько важно влияние такого когнитивного отклонения на восприятие эпидемии населением и на его поддержку мер по социальному дистанцированию. Они также указывают на то, что в контексте столь распропагандированного с помощью СМИ коронакризиса, такой перекос можно исправить с помощью предупреждения населения", - резюмирует Le Temps.