29 июня 2020 г. Эрик Шмитт, Адам Голдман и Николас Фандос | The New York Times Шпионы и коммандос предупреждали о российских выплатах за жизни американских солдат месяцы назад "Сотрудники американской разведки и представители сил специального назначения в Афганистане еще в январе предупреждали свое начальство о предполагаемом российском заговоре по выплате вознаграждений талибам* за убийство американских военнослужащих в Афганистане, утверждают чиновники, проинформированные по этому делу. Они считают, что смерть, по крайней мере, одного американского военного стала результатом этих выплат, заявили два чиновника", - передает The New York Times. "Ключевая информация, которая заставила американских шпионов и коммандос сосредоточиться на выплатах, включала обнаружение большого количества американских денег во время рейда на аванпост талибов*, который вызвал подозрения. Другой чиновник указывает, что центральную роль в формировании уверенности разведывательного сообщества в своей оценке того, что русские предлагали и выплачивали вознаграждения в 2019 году, стали допросы захваченных боевиков и преступников", - отмечает газета. "Вооружившись этой информацией, представители вооруженных сил и разведки в течение последних 18 месяцев изучали боевые потери США и других участников коалиции с целью определить, были ли среди них жертвы заговора. В начале 2020 года в бою были убиты 4 американца, но талибы* не атаковали американские позиции после февральского соглашения о прекращении продолжительной войны в Афганистане", - пишет издание, напоминая, что эти детали являются дополнением к информации о засекреченной оценке разведывательного сообщества, которая, как сообщила The New York Times в пятницу, находится на рассмотрении администрации Трампа, по крайней мере, с марта. (...) "Трамп встал на свою защиту, опровергая статью The New York Times, согласно которой он был проинформирован о разведданных (...). Но ведущие демократы в Конгрессе и некоторые республиканцы потребовали ответных мер в отношении России, которые, по словам чиновников, администрация еще не санкционировала. (...) Выступая в программе ABC This Week, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси сообщила, что ее не проинформировали о разведывательной оценке, и запросила немедленно представить доклад Конгрессу. Она обвинила Трампа в желании "игнорировать" любые обвинения против России. "Россия не оправилась от унижения, с которым она столкнулись в Афганистане, и теперь она переносит это на нас, наши войска (...)", - заявила она о кровавой войне Советского Союза в 1980-х годах в Афганистане. (...) В воскресенье вечером в Twitter Трамп написал, что разведка только что сообщила ему, что они не сочли эту информацию достоверной, и поэтому не сообщили ему или вице-президенту, пишет издание. "Один высокопоставленный представитель администрации предложил аналогичное объяснение, заявив, что Трампа не проинформировали, потому что разведывательные агентства не пришли к консенсусу в отношении этих выводов, - указывает газета. - Но другой чиновник сказал, что было общее согласие, что разведывательная оценка является точной, с некоторыми сложностями, обусловленными тем, что различные аспекты разведывательных данных, включая данные допросов и наблюдения, привели к некоторым разногласиям между спецслужбами относительно того, какой степенью достоверности может быть наделен каждый тип данных". "Хотя пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани заявила в субботу, что Трамп не был проинформирован о докладе разведки, один американский чиновник сообщил The New York Times, что этот доклад был передан на самые высокие уровни Белого дома. Другой чиновник отметил, что эта информация была включена в Суточную разведывательную сводку для президента, которая охватывает данные внешней и внутренней разведки, составленные для чтения Трампа", - подчеркивает газета. "Макинани не оспорила информацию The New York Times о существовании этой разведывательной оценки, о проведении межведомственного совещания Совета национальной безопасности по этому поводу в конце марта или о бездействии Белого дома. Впоследствии несколько других новостных изданий также сообщили об оценке, и газета The Washington Post первой сообщила в воскресенье, что эти выплаты, как предполагается, привели к гибели, по крайней мере, одного американского военнослужащего", - говорится в статье. (...) "По словам двух чиновников, информация о выплатах вознаграждений за убийства "хорошо известна" среди разведывательного сообщества в Афганистане, включая главу резидентуры ЦРУ и других высокопоставленных чиновников, таких как военные коммандос, охотящиеся на "Талибан"*. Эта информация распространялась в докладах разведки и освещалась в некоторых из них. Оценка была составлена и передана вверх по цепочке командования высокопоставленным представителям вооруженных сил и разведки, и в конечном итоге оказалась на самых высоких уровнях Белого дома. (...)" (...) "Представители сферы национальной безопасности годами следили за отношениями России с "Талибаном"* и определили, что Москва оказывала финансовую и материальную поддержку высокопоставленным и региональным лидерам талибов*. Хотя Россия временами сотрудничала с Соединенными Штатами и проявляла интерес к стабильности в Афганистане, часто кажется, что она работает в противотоке, на свои собственные национальные интересы, если в результате наносится ущерб американским национальным интересам, заметил бывший высокопоставленный чиновник Белого дома Трампа, который говорил на условиях анонимности при обсуждении деликатных оценок в сфере безопасности. По словам чиновника, месть также является фактором в российской поддержке талибов*. Россия стремится сравнять счет после кровавой конфронтации в Сирии в 2018 году, когда в результате массированной контратаки США были убиты сотни сирийских военных вместе с российскими наемниками, номинально поддерживаемыми Кремлем", - говорится в публикации. "Они ведут учет результатов и хотят наказать нас за этот инцидент", - пояснил чиновник. "И Россия, и "Талибан"* опровергли оценку американской разведки", - подчеркивает газета. "По словам Пелоси, если президент действительно не был проинформирован, то страна должна быть обеспокоена тем, что его администрация боится делиться с ним информацией о России. Пелоси заявила, что этот эпизод подчеркивает уступчивую позицию Трампа в отношении России и что с ним "все дороги ведут к Путину". (...) (...) В написании статьи приняли участие Джулиан Барнс, Чарли Сэведж, Томас Гиббонс-Нефф, Майкл Швирц и Майкл Шир. _______________________________ *Эта организация запрещена в РФ Источник: The New York Times