Главнокомандующий НАТО требует согласования плана действий на случай второй волны пандемии

"НАТО форсирует реализацию альянсом плана действий на случай второй волны пандемии коронавируса в Европе. По информации Der Spiegel, не позднее, чем в течение двух недель члены альянса должны обозначить свой вклад в пакет принимаемых мер".

"По информации Der Spiegel, 23 июня верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе направил письма всем странам-участницам. В них генерал Тод Д. Уолтерс разъяснил, что до 10 июля все партнеры должны дать согласие на военном уровне на операционный план, уже утвержденный на политическом уровне", - передает издание.

"Дипломаты НАТО пояснили, что план действий в случае второй волны эпидемии должен быть готов уже к середине июля. Для НАТО, которому требуется много времени для согласования решений среди 30 партнерских стран, это практически рекордный срок. По словам дипломатов, такой темп показывает, насколько серьезно в брюссельской штаб-квартире воспринимают опасность второй волны эпидемии и ее возможные последствия для членов НАТО".

Согласно плану действий, планируется обеспечить страны НАТО оборудованием для реанимационных отделений, аппаратами ИВЛ и защитными масками. "Также предусмотрен антикризисный фонд для транспортировки оборудования и пациентов с Covid-19. По информации Der Spiegel, Германия уже согласилась на участие. В настоящий момент министерство обороны проверяет, какие военные возможности и оборудование бундесвер сможет предоставить для операционного плана".

"В прошедшие недели генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг неоднократно обращал внимание государств-участников альянса на то, что коронакризис затрагивает и НАТО. Он с беспокойством наблюдает, как благодаря быстро организованной транспортировке помощи, например, в Италию, Россия и Китай создали впечатление, будто НАТО не в состоянии помочь своим странам-участницам. Поэтому операционный план он назвал лакмусовым тестом надежности альянса", - пишет Der Spiegel.