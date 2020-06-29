Sars-CoV-2 был в Барселоне уже в марте 2019 года?

"Если то, что недавно опубликовали в препринте испанские ученые, подтвердится, историю пандемии Covid-19 придется полностью переписать заново, - пишет австрийское издание Der Standard. - Если ранее предполагалось, что первые случаи заражения вирусом появились в ноябре 2019 года в Ухане, прежде чем в конце 2019 - начале 2020 года о новом инфекционном заболевании узнала общественность, то теперь команда ученых под руководством уважаемого испанского вирусолога Альберта Боша из Барселонского университета утверждает, что следы Sars-CoV-2 обнаруживались в сточных водах Барселоны уже в марте 2019 года".

"Бош и его коллеги с апреля еженедельно анализируют образцы двух крупных очистных сооружений в Барселоне. При этом количество обнаруживаемых вирусов перекликается с изменением числа заражений Covid-19 среди населения. (...) Исследователи проанализировали и несколько замороженных образцов сточных вод, взятых в январе 2018 года и в декабре 2019 года. В то время как все другие образцы 2018 и 2019 года оказались отрицательными, в образце марта 2019 года была обнаружена сенсационная находка, которую, впрочем, еще необходимо подтвердить, ведь научная статья, в которой сообщается о ней, была опубликована только на сайте для препринтов medrxiv и пока не подвергалась экспертизе коллег, однако была представлена в один из уважаемых научных журналов".

"Согласно исследованию, примененный метод анализа подтвердил, что в образце от 12 марта 2019 года обнаруживаются хотя и небольшие, но однозначно идентифицируемые генетические следы Sars-CoV-2, пишут Бош и его коллеги в научной статье. Это вызывает некоторые вопросы, например, о том, почему вирус так рано появился именно в Барселоне. Бош объясняет это тем, что в город приезжают много туристов, а также людей, путешествующих с профессиональными целями".

"Он предполагает, что вирус можно обнаружить и в старых образцах сточных вод других подобных городов-миллионников. Во всяком случае исследователь заключает, что в отдельных случаях Covid-19 существует уже намного дольше, чем предполагалось. И что раньше случаи заражения им считали гриппом".

Впрочем, некоторые ученые, например, генетик Фернандо Гонсалес, раскритиковали исследование. "Есть города с большим числом иностранных туристов, чем в Барселоне, и они не обнаружили вирус в ретроспективных анализах сточных вод, - сказал он в разговоре с изданием El País. - Я бы поставил результат "на карантин" и провел бы независимый анализ", - передает Der Standard.