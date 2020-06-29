Катастрофа для искусства

"Приговор Кириллу Серебренникову - это позор для России. Хотя режиссер продолжит работать, деятели искусства придут в себя не скоро", - считает журналистка немецкого издания Süddeutsche Zeitung Соня Цекри.

"В пятницу стало ясно: все признание, вся солидарность деятелей искусства и культуры в Берлине, Москве или Новосибирске ничего не изменили, Серебренникова осудили - приговорив к трем годам условно. Он не попадет в тюрьму, но он был признан виновным в том, что, прикрываясь международным проектом "Платформа", он создал преступную группу для присвоения 1,6 млн евро государственных денег".

"При всем облегчении его сторонники все же заявили о политическом приговоре и о "сталинизме 2.0", напомнив о Мейерхольде, Мандельштаме и других мучениках искусства. Но нашлись и те, для кого наказание было слишком слабым, очевиден был и антисемитский тон", - пишет издание.

"Все еще неясно, как Серебренников мог оплачивать первоклассные театральные и танцевальные постановки, если он все клал в собственный карман. Также по-прежнему неясно, что стало причиной для уголовного дела в отношении Серебренникова. Вопреки частым утверждениям, он не был типичным оппозиционным деятелем искусства, - отмечает автор статьи. - Без благосклонной поддержки государства при тогдашнем президенте Дмитрии Медведеве он не стал бы руководителем московского "Гоголь-центра" и не создал бы "Платформу". То, что его искусство якобы было слишком политическим, слишком современным и "слишком гомосексуалистским", может максимум быть лишь частью правды. К тому же, находясь под домашним арестом, он поставил в Большом театре для выдающейся публики балет "Нуреев" об известнейшем российском танцоре - и бисексуале. В "Гоголь-центре" политики бронируют билеты на самые смелые представления".

"Тем более однозначным был устрашающий эффект процесса: не важно, насколько ими были воодушевлены в стране и за границей, не важно, кто некогда их продвигал - когда ветер меняет направление и новые или прежние власть имущие встают у руля, вчерашние покровители исчезают. Российское искусство выживет. Но деятели искусства? Этот вопрос остается открытым".

"Процесс против Серебренникова был позором для юстиции, ударом по искусству, катастрофой для России. Условный срок позволяет предположить, что это, очевидно, осознали. "Не о чем не жалею. Сочувствую вам", - сказал Серебренников перед судом - и имел в виду юстицию. Он продолжит работать. Но российские деятели искусства придут в себя не скоро", - заключает Süddeutsche Zeitung.