"Так выглядит коронавирусная диктатура"

"В России долгое время преуменьшали серьезность пандемии. Сейчас число заражений выше, чем когда-либо, а привито лишь 11% россиян. Режим прибегает к принудительным мерам", - пишет на страницах немецкого издания Frankfurter Allgemeine Zeitung публицист Николай Клименюк.

"Всего несколько недель назад некоторые немецкие СМИ - близкие к "несогласным" с энтузиазмом, а серьезные - с удивлением, - писали, что Россия живет так, будто пандемии нет: никаких масок, полные театры, спортзалы, бассейны и рестораны. Теперь заполнены и больницы", - отмечает автор статьи.

"С 18 июня ежедневно регистрируется более 17 тыс. новых случаев заражения, из них лишь на долю Москвы в особо неблагоприятные дни приходится более 9 тыс. случаев. Число незарегистрированных заражений, вероятно, гораздо выше: люди с легкими и умеренными симптомами предпочитают не сообщать об этом в органы здравоохранения. Но свободная от коронавируса жизнь продолжается почти без изменений. В столице состоялся "бал медиков" с четырьмя сотнями участников, которые ели и танцевали, во фраках и вечерних платьях, но без масок и дистанции", - говорится в статье.

"В супермаркетах людей без масок не обслуживают, но люди то и дело находят способы обмануть систему, например, так: маски имеются на кассе, их надевают перед оплатой и сразу после этого выбрасывают в урну. Проходят концерты, рестораны остаются открытыми, даже если только для тех, кто сделал прививку или сдал тест - по крайней мере, в Москве. Одного этого достаточно, чтобы вызвать недовольство людей. (...) Многие россияне воспринимают ограничение доступа к общепиту как репрессию, превосходящую все ущемления их прав за последние двадцать лет. Режим, в свою очередь, не заинтересован в благополучии своих граждан, - считает Клименюк, - и не возражает против предоставления им свободы действий, пока это не угрожает его стабильности. Однако надрывающаяся система здравоохранения заставляет государство действовать. "Дискриминация неминуема", - заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков".

"Это было одно из редких правдоподобных сообщений из Кремля. Так, московские рестораны принимают только дорогие ПЦР-тесты и справки о вакцинации. При этом полную вакцинацию на сегодняшний день прошли только 11% россиян. Эта цифра действительно шокирует. Российский научный журналист и эксперт по коронавирусу Ирина Якутенко перечисляет целый ряд факторов, которые привели к фиаско прививочной кампании в России. В первую очередь, это безрассудство и хаотичное поведение властей. Вначале пандемия отрицалась в государственных СМИ, известные врачи заявляли, что это все истерия и западные страшилки. Затем серьезность ситуации все-таки признали, были введены жесткие меры, а затем снова отменены, чтобы провести голосование по поправкам в Конституцию, которые обеспечили пребывание Путина у власти до 2036 года", - говорится в статье.

"По словам Якутенко, и без того широко распространенное скептическое отношение к вакцинации еще больше подогревается противоречивой информацией и непрозрачными мерами. Люди думают, что раз западные вакцины так опасны, то и российские не лучше. Или, несмотря на пропаганду, считают, что годными являются только западные вакцины".

"Якутенко говорит, что общая неуверенность усугубляется тем, что скептицизм или даже неприятие вакцинации очень распространены и среди российских врачей. Она ссылается на опрос, проведенный одним специализированным СМИ, согласно которому только две трети врачей хотят сделать прививку. При этом от Covid-19 в России умерли уже более 1,3 тыс. медиков. До недавнего времени пациентам из группы риска рекомендовали не делать прививку или даже отказывали в ней. Это происходило так часто, что все больше и больше людей считают, что "Спутник V" - это чистый яд, говорит Якутенко".

"Какой бы печальной ни была позиция многих россиян, не стоит недооценивать и ответственность тех, кто находится у власти, - указывает FAZ. - На протяжении многих лет доверие к науке в России разрушалось сверху: режим не терпит никакого другого авторитета, кроме своего собственного. Учреждаются альтернативные академии наук, которые присваивают свои звания высокопоставленным чиновникам, получая взамен покровительство и признание".

"Процветает торговля докторскими степенями, при этом государство принимает меры не против фальсификаторов и обладателей незаконно полученных званий, а против активистов, разоблачающих плагиат. Средства массовой информации распространяют псевдонаучные нарративы. А чтобы не ставить под угрозу монополию государства на информацию, недавно была запрещена "просветительская деятельность" без лицензии. Наука все больше становится рискованным занятием: ученых, занимающихся естественными науками, неоднократно обвиняли в шпионаже и приговаривали к длительным тюремным срокам, ученых-гуманитариев клеймили как иностранных агентов. Кроме того, до недавнего времени официально заявлялось, что пандемия практически побеждена. Поэтому ни для кого не должно быть сюрпризом, что большинство граждан не доверяют вакцинам", - констатирует издание.

"Там, где убеждение не срабатывает, российское государство применяет давление. (...) Отказавшимся от вакцинации грозит увольнение, компаниям - крупные штрафы. Эксперты предупреждают, что без локдауна этого будет недостаточно, но власти, очевидно, боятся недовольства населения больше, чем массовых смертей. Черный рынок сертификатов о вакцинации уже процветает. Так что тем, кто видит "коронавирусную диктатуру" в Германии, стоит лучше взглянуть на Россию. Там наглядно показывается, как подобное выглядит на самом деле", - пишет FAZ.