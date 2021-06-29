Меркель настаивает на проведении саммита ЕС-Россия - первый шаг, по ее словам, сделан

"Ангела Меркель тщетно выступала в Брюсселе за проведение прямой встречи ЕС с Путиным. Но канцлер сохраняет оптимизм - и получает помощь от Франции", - пишет немецкое издание Handelsblatt со ссылкой на информационное агентство Reuters.

"Эта инициатива не получила одобрения на саммите ЕС на прошлой неделе только из-за опасений, что главы правительств 27 стран ЕС могут действовать несогласованно, сказала Меркель в понедельник в ходе Франко-германской парламентской ассамблеи".

"Но это беспокойство излишне, считает Меркель. По ее словам, первый шаг уже сделан, поскольку ЕС сейчас изучает форматы прямого диалога и определяет темы. "Мы сделали шаг вперед, но еще не достигли цели", - подчеркнула она. Меркель сказала, что на таком саммите президенту России Владимиру Путину нужно будет четко дать понять, в чем заключаются проблемы в отношениях с Россией. Кроме того, по ее словам, можно было бы обсудить очаги международных кризисов".

"На саммите ЕС Меркель подчеркнула критикам, что речь не идет о вознаграждении для Путина. Касательно российских кибератак, Украины и Белоруссии Меркель сказала: "Я думаю, что лучше напрямую указать российскому президенту на эти вещи". (...) Премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил, что Париж поддерживает инициативу Меркель", - передает Handelsblatt.