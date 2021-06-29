"ЕС никогда не станет геополитической державой!"

"Несмотря на общие экономические интересы, страны Евросоюза не ощущают свою принадлежность к общей судьбе", - пишет Рено Жирар, геополитолог, эксперт по международной политике, обозреватель Le Figaro.

"Евросоюз представляет собой экономическую сверхдержаву, но политической державой он так и не стал. ВВП ЕС (14 трлн долларов) эквивалентен ВВП Китая. Это один из трех крупнейших рынков в мире, причем хорошо организованный. Все страны мира хотят торговать с ЕС, и для этого они должны подпадать под его унизительные условия с точки зрения стандартов - медицинских, технических, социальных или экологических. (...) Сегодня не ЕС должен адаптироваться к стандартам других стран; это другие приспосабливаются к его правилам", - говорится в статье

"(...) Наконец, Евросоюз - вторая по величине финансовая держава в мире после США. Его валюта, евро, принимается во всем мире; его Центральный банк говорит на равных с Федеральной резервной системой США; его кредитоспособность не имеет видимого предела. Но, несмотря на намерения, выраженные в Маастрихтском договоре 1992 года, ЕС не стал геополитической сверхдержавой. Его слишком разрозненные члены не ощущают свою принадлежность к общей судьбе. Мы видели это во время неформального саммита в Брюсселе, проходившего с 24 по 25 июня 2021 года. Французы и немцы хотели, чтобы ЕС поступил так же, как Америка Джо Байдена, и провел саммит с Россией Владимира Путина, где откровенно обсуждались бы все спорные вопросы. Но проект провалился, так как страны Балтии и Польша, травмированные своим прошлым, решительно выступили против этого. У последних только одна политика по отношению к России - это политика их покровителя - Америки до поры-до времени", - анализирует геополитолог.

"Через 15 дней после присоединения Польши к ЕС, который предоставил ей почти 300 млрд структурной помощи и сельскохозяйственных субсидий, она выбирала для себя новый истребитель. У нее было три варианта, два из которых были европейскими. Шведский, французский, американский. Она выбрала последний. Польша решительно настаивала на том, чтобы в 2014 году французы отказались от продажи России двух десантно-командных кораблей класса "Мистраль", которые они построили для нее в Сен-Назере", - указывает автор статьи.

(...) "Отсутствие геополитического существования ЕС уже было явлено всему миру во время англосаксонского вторжения в Ирак в 2003 году. Несмотря на то, что Франция, Германия, Бельгия и Люксембург призывали к осторожности перед лицом неоконсервативного безумия Вашингтона, Польша Италия и Испания поспешили отправить своих военных на территорию между Тигром и Евфратом", - напоминает обозреватель.

"Во время миграционного кризиса 2015 года канцлер Германии забыла посоветоваться со своими европейскими коллегами, прежде чем принять историческое решение открыть свои границы", - продолжает он.

"Перед лицом турецкой экспансии в Леванте, Средиземном море и на Кавказе ЕС оказался неспособен послать мощный сигнал автократу Эрдогану. Пока кричат некоторые европейцы, Эрдоган продолжает свои действия; но стоит нахмурить брови американцам, он тут же останавливается. Европейцы смогут продолжить вести диалог с Китаем, потому что геополитические цели и задачи Азиатско-Тихоокеанского региона от них далеки. Зато для того, чтобы разговаривать с соседней Россией, по-прежнему останется лишь франко-немецкий тандем, которому уже удалось в феврале 2015 года остановить кровопролитие в Донбассе", - резюмирует Рено Жирар.