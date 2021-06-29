В Европе уже появились в обращении поддельные ковид-паспорта

"(...) Федеральное управление полиции Швейцарии (Федпол) настороже. Одна из тем, которая беспокоит его в эти дни, касается совершенно новой преступной сети: незаконной торговли поддельными ковид-паспортами. Федпол считает, что соблазн сфабриковать фальшивые документы довольно велик, поскольку гражданам хотелось бы пойти на культурные или спортивные мероприятия, но они не получили вакцину", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Рам Этвария.

"Актуальность проблемы объясняется еще и тем, что с 1 июля вступит в силу европейский ковид-паспорт - он будет действителен и для Швейцарии; в частности, он позволит свободно передвигаться внутри 27 стран ЕС. Несколько стран (Германия, Болгария, Хорватия, Чехия, Дания, Греция и Польша) уже взяли на себя инициативу и с 1 июня выпускают это магическое средство. Цель некоторых из них - спасти туристический сезон 2021 года. Европейский ковид-паспорт выдается только людям, получившим две дозы вакцины, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам. То есть вакцины Pfizer, Moderna, Janssen и AstraZeneca. Подобный европейский выбор исключает всех тех, кто получил индийскую, китайскую, российскую или кубинскую вакцину", - говорится в статье.

"На данном этапе Федпол не начал никакого расследования против новой преступной сети. Но его беспокоит такая "почти предсказуемая незаконная торговля". Поэтому он включился в преследование, проводимое совместно с Европолом, европейской полицией, а также с Интерполом, международной полицией. Однако фальшивые сертификаты о вакцинации уже находятся в обращении, особенно в тех странах, чье население настороженно относится к вакцинации. Например, в Германии, где 40% населения не хочет прививаться против COVID", - указывает автор статьи.

(...) "Опасность исходит также из-за пределов ЕС, особенно от граждан России, которым хотелось бы поехать в Европу. Они не доверяют национальной вакцине "Спутник V" и могут прельститься черным рынком фальшивых сертификатов. Хуже всего то, что два крупнейших города России, Москва и Санкт-Петербург, в настоящее время переживают новую вспышку случаев заболевания Covid-19, в частности, варианта Дельта, который является очень заразным", - отмечает Этвария.

"При этом российская администрация ввела обязательную вакцинацию для всех госслужащих. С понедельника для посещения ресторана требуется сертификат. В Москве только 1,5 млн из примерно 12 млн человек получили обе дозы вакцины. В понедельник газета The Moscow Times рассказала историю молодого россиянина, который легко достал себе фальшивый сертификат о вакцинации через социальную сеть Telegram за 15 тыс. рублей (200 долларов)", - сообщает журналист.

"Незаконная торговля поддельными ковид-паспортами - это совершенно новое явление, совсем другое дело - фальшивые сертификаты с отрицательным результатом тестов на COVID-19. Этот черный рынок Европол изобличил еще в феврале. За последний год многие туристы отправились в путешествие с фальшивыми документами, особенно в южную Европу", - пишет Le Temps.

"Наконец, далеко не иссякла незаконная торговля вакцинами. По состоянию на пятницу не менее 2000 человек в Мумбаи и еще 500 человек в Калькутте стали жертвами мошенничества с поддельной вакциной против Covid-19. По данным индийской полиции, пострадавшим была введена доза физиологического раствора. Были арестованы десять человек, в том числе двое врачей из частной больницы. Американский фармацевтический гигант Pfizer в конце апреля подтвердил факт изъятия поддельных вакцин, которые продавались под его брендом в Мексике и Польше", - резюмирует издание.