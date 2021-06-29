"Вернуться на работу? Нет уж, спасибо!": после санитарного кризиса многие больше не хотят работать

(...) "Я больше не хочу работать!" - категорично заявляет 58-летняя Каролина. Она не собирается дожидаться пенсионного возраста и намерена "вернуть себе свободу" как можно скорее. Она, руководитель логистической компании неподалеку от Нанта, утверждает, что больше не чувствует себя способной возобновить выполнение своих обязанностей после нескольких месяцев частичной безработицы и удаленной работы, связанной с санитарным кризисом", - пишет Slate.fr.

"Ковид открыл мне глаза, - признается Каролина, которая хотела бы в ближайшие недели расторгнуть трудовой договор по обоюдному согласию сторон. - Я больше не хочу вставать каждое утро, садиться в машину, прикладывать пропуск к считывающему устройству, отвечать на электронные письма, редактировать счета... Я больше не могу этого выносить. Я просто хочу наслаждаться жизнью, пока я здорова и полна сил. Хочу видеться с друзьями, путешествовать, читать, ухаживать за своим садом. В финансовом отношении мне повезло, я могу себе это позволить, поэтому я не хочу этого себя лишать".

"Такая же цель у 31-летнего бухгалтера Жакоба. "Когда моя компания объявила о постепенном возобновлении работы вживую, я тяжело вздохнул, потому что не хотел возвращаться. Уже сейчас, когда я работаю удаленно, мне становится все труднее начинать каждое утро. Я бы лучше занялся своей 2-летней дочерью, чем участвовал в собраниях Zoom", - говорит он.

"По мере приближения возвращения на рабочее место Жакоб принял радикальное решение: "Вернуться на работу? Нет уж, спасибо! Я ухожу. Я попрошу расторжение трудового договора по обоюдному согласию сторон и, если мне его не дадут, обязательно поставлю вопрос об уходе. Благодаря наследству, полученному несколько месяцев назад, мне удалось вложить деньги в квартиру, которую я сдаю в аренду. Это позволит мне ежемесячно получать доход и продержаться в финансовом смысле, особенно с учетом того, что моя жена хорошо зарабатывает. Мы все подсчитали, и это вполне возможно. Я взволнован, как ребенок, приближением летних каникул. Через некоторое время мне это может надоесть, но сейчас я не могу дождаться того, чтобы ничего не делать!"

"По мнению Одри Ришар, президента Национальной ассоциации директоров по персоналу (ANDRH), удаленная работа или схемы частичной безработицы путем удаления сотрудников с их места работы могут облегчить запросы на расторжение договора и увольнение: "При удаленной работе связи между сотрудниками и их предприятием могут быстро разрушаться. Мы больше не пересекаемся в коридорах, разговариваем друг с другом через установленные экраны, больше нет прямой конфронтации, так что это может облегчить жизнь некоторым людям, которые хотят расторгнуть свой трудовой договор и уволиться".

(...) "После нескольких карантинов многие люди захотели изменить свою жизнь, будь то переезд или даже увольнение с работы. Но такое стремление прекратить работу несомненно мимолетное, это временное последствие коронакризиса, - отмечает президент ANDRH. - Большинство людей после более или менее длительного периода бездействия, позволяющего им все переосмыслить и восстановить силы, чувствуют необходимость возобновить деятельность, будь то инвестиции в местную или коллективную жизнь, обнаружение своего творческого призвания, занятие каким-то ремеслом или открытие собственного бизнеса".

(...) "Такое стремление к независимости разделяет 29-летняя Анна. Несколько месяцев назад она оставила свой пост в экологически ответственном бренде одежды, чтобы открыть собственный бизнес - место для приема и жизни пожилых людей, - указывает издание. "Пусть я больше не работаю, но мне нужно в чем-то участвовать, творить в соответствии с моими идеалами, без гонки за результатами. Я создаю свой бизнес, но следую своему собственному ритму, без давления. После того, как я уволилась с работы, я нашла время, чтобы ничего не делать, расслабиться. Например, я пошла одна в поход на семь дней, как только сняли ограничение на десять километров. Там я собираюсь провести долгие месяцы безделья. В своем проекте я не навязываю себе ни графика, ни дедлайна. Я не хочу воспроизводить тот ритм, который был у меня на старой работе. Я делаю это, когда мне нужно. Я постоянно оставляю время для себя".

(...) "Молодая женщина также выступает за универсальный доход или период отдыха, поддерживаемый государством, "как при безработице, но без настоятельной обязанности искать работу, а просто на период простоя, когда можно подумать о том, что ты хочешь делать, какой образ жизни ты собираешься вести". Анна не собирается прекращать работать до конца своих дней. "Какое-то время я буду жить на пособие по безработице и на доход своего мужа, при этом спокойно развивая свой проект, - объясняет она. - Если так не получится, я готова вернуться к работе, но на такой должности, которая оставляла бы мне большую свободу, даже если зарплата невелика. Меня это не смущает, я никогда не ставила зарплату во главу угла. Я предпочитаю работу, на которой чувствую себя хорошо, почему бы не поработать неполный рабочий день или на должности с минимальной зарплатой, но которая оставляла бы мне свободное время с пользой для ума, которого у меня раньше не было".

"Как и она, Жакоб был бы не против вернуться к профессиональной деятельности через несколько лет, но при определенных условиях: "Честно говоря, зарплата не имеет такого уж большого значения, пусть это будет работа, дающая возможность существовать, но позволяющая мне иметь свободное время, путешествовать, наслаждайся своим домом, это мне очень подходит. Я больше не ставлю цель построить карьеру, я просто хочу спокойно жить со своей семьей", - объясняет он, признаваясь, что больше не готов терпеть жесткие рамки определенных компаний и их одержимость презентеизмом: "Я не мог больше выносить того, что мне приходилось ждать до 18:00, хотя я заканчивал свою дневную работу в 15:00. Вместо того, чтобы покинуть офис, я тупо ждал перед своим компьютером, потому что знал - если я уйду в это время, я получу замечание от коллеги или начальника".

(...) "По мнению Одри Ришар, такие требования являются логическим следствием санитарного кризиса, который нарушил профессиональные привычки, в частности, в связи с внедрением гибридной работы. "Ковид все ускорил. Многие люди осознали, что хотят улучшить качество своей жизни, а это требует, в частности, изменения условий их труда, - уверяет президент ANDRH. - Очень часто проблема возникает не в самой профессиональной деятельности, а во всем, что ее окружает: график работы, транспорт или даже право на отключение от сети, которое не всегда соблюдается. Большинство компаний это осознали, и им придется адаптироваться, если они хотят сохранить своих сотрудников и привлечь новые таланты".