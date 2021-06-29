Могилы безымянных

"Здесь планируют построить новое здание - но не похоронены ли на строительной площадке подневольные работники нацистской эпохи? Случай из Бремена рассказывает об отношении Западной Германии к советским жертвам национал-социализма", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Здесь повсюду были бараки для подневольных работников и военнопленных", - говорит Дитер Винге, социальный педагог и активист. С 1941 года в Бремене-Ослебсхаузене им приходилось работать на порт - и на военную экономику. Теперь на месте их захоронения планируют построить железнодорожный цех - проект, в который вовлечены большие деньги, пишет журналист Франк Кайль.

"Сколько подневольных работников было интернировано здесь? Возможно, три тысячи или значительно больше. "А потом появилось так называемое "газонное захоронение", - говорит Эккехард Ленц, который, как и Винге, является членом местной "Гражданской инициативы Ослебсхаузена и окрестностей". Наспех сооруженное, скрытое от глаз кладбище для подневольных работников, военнопленных, чьи жизни ничего не стоили".

"До сегодняшнего дня о советском кладбище в Бремене известно очень мало. И многое остается неясным, - отмечает издание. - В послевоенные годы здесь в земле было найдено 446 тел. Их планировалось перезахоронить на обычном кладбище в Бремене - но там числится только 70 могил, выяснили Винге и Ленц в ходе кропотливого исследования. Они предполагают, что здесь все еще покоятся от 280 до 300 умерших - покинутых и забытых, ведь послевоенные планы по строительству официального кладбища так и не были реализованы".

"На первый взгляд, это кажется локальным конфликтом, но при ближайшем рассмотрении это весьма типичный пример того, как (Западная) Германия обращалась с советскими жертвами Второй мировой войны. В общей сложности 2,5 млн женщин и мужчин были насильно вывезены из Советского Союза в Германию только для принудительного труда; к тому же было более 5 млн военнопленных, из которых около 3 млн погибли от систематических истязаний", - говорится в статье.

"Гражданская инициатива Бремена выступает за сохранение неофициального кладбища и памяти о судьбе этих людей. "Уже десятки лет здесь царят недостойные условия", - говорит Винге, цитируя статью 168 Уголовного кодекса - о нарушении покоя умерших".

"Город Бремен, в свою очередь, хочет продать участок, как и планировалось, и построить на нем железнодорожный цех. Но, по крайней мере, предварительно планируется изучить воинские захоронения: "произвести полное археологическое исследование территории кладбища, тщательно документировать раскопки и всесторонне оценить их с привлечением всех возможных источников". (...) Возможно создание кладбища на месте, а также перезахоронения".

"Но, как показывает пример кладбища Бремен-Остерхольц, это не всегда хорошее решение, - пишет Der Spiegel. - Некоторые из погибших в Ослебсхаузене были похоронены здесь в послевоенное время. На покрытой мхом земле лежат длинные, узкие могильные плиты, на которых написаны имена, например, Анатолия Федорова или Келины Ельник. Но кем они были, где жили раньше? И как вообще они оказались в Бремене? Не установлено ни одной мемориальной доски, ни одной таблички".

"В послевоенный период, во время холодной войны на отношения Западной Германии к советским жертвам накладывала отпечаток глубоко укоренившаяся враждебность: "русского" человека демонизировали, не считали личностью, к которой можно было бы относиться с состраданием или хотя бы с интересом. Никому не интересовало, был ли "русский" родом из Украины или стран Балтии, из Казахстана, Киргизии или другой части огромного Советского Союза".

"Только в 1990-х годах начала формироваться местная культура памяти. Местные инициативы стали интересоваться захоронениями и изучать их. Переговоры о выплате компенсации подневольным работникам и военнопленным привнесли эту тему в широкое общественное сознание. В 2000 году появился фонд "Память, ответственность, будущее", который должен был выплатить около 4,6 млрд евро бывшим подневольным работникам".

"Но только в 2015 году было достигнуто соглашение о компенсации для примерно 4 тыс. советских военнопленных, которые были еще живы; партии ХДС/ХСС и СвДП долго сопротивлялись этому. Каждый должен был получить 2, 5 тыс. евро, что, конечно, нельзя назвать большой суммой. В действительности было получено всего около 2 тыс. заявок, четверть из них была отклонена - так что, с финансовой точки зрения, Германия легко отделалась".

"Тем не менее, бывшие лагеря для пленных в Зандбостеле (Нижняя Саксония), Цайтхайне (Саксония) и Бухенвальде (Тюрингия) сегодня хранят память о судьбе людей, насильственно отправленных в Германию. В 2016 году нынешний президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, будучи тогда министром иностранных дел, и его российский коллега Сергей Лавров подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве российских и немецких историков, чтобы пролить свет на судьбы военнопленных с обеих сторон. Безымянные должны были получить имя, даты рождения и смерти и, таким образом, личную историю".

"Стремление к более глубокому изучению этой главы национал-социализма заметно: в 2020 году бундестаг принял решение о создании в Берлине центра документации, посвященного всем жертвам войны на уничтожение. А 22 июня 2021 года, в 80-ю годовщину вторжения в Советский Союз, Франк-Вальтер Штайнмайер возложил венок к советскому мемориалу в парке Шёнхольцер Хайде в берлинском районе Панков".

"Накануне он посетил и Германо-российский музей "Берлин-Карлсхорст", произнес памятную речь и открыл выставку, посвященную советским военнопленным. Штайнмайер стал первым из двенадцати президентов Германии, побывавшим там. Внимание к советским жертвам национал-социализма появилось поздно. Но подвижки есть", - говорится в статье.

"У входа на вызывающую споры территорию в Бремене установлен деревянный мемориал в память о погибших и похороненных здесь: стилизованный православный крест, - пишет Der Spiegel в заключение. - (...) Планы по застройке удачно расположенного свободного участка были и ранее. В своей переписке поздней осенью 1941 года нацистские ведомства договорились хоронить здесь умерших в простых деревянных ящиках без всяких церемоний. Позже их вообще должны были заворачивать в промасленную бумагу, чтобы тела разлагались еще быстрее, а участок можно было бы застроить - после войны".