29 июня 2021 г. Майкл Иванс и Марк Беннетт | The Times Россия отправляет "Кинжал", "убийцу авианосцев", в Средиземное море, где находится HMS Queen Elizabeth "Российские истребители, вооруженные новой гиперзвуковой ракетой "убийцей авианосцев", были отправлены на базу в Сирии для наблюдения за ударной группой Королевского флота HMS Queen Elizabeth, которая находится в восточном Средиземноморье", - сообщает The Times. "Россия впервые дислоцировала за границей свою гиперзвуковую ракету "Кинжал". Утверждается, что она способна достигать скорости, в 10 раз превышающей скорость звука (12350 км / ч или 7670 миль в час), и имеет дальность полета около 2000 км (1250 миль). Ракета Х-47М2 "Кинжал" входит в новое поколение оружия, о котором президент Путин говорил в 2019 году. Он заявил, что Россия является первой страной, развернувшей гиперзвуковое оружие. Ракета может быть оснащена ядерной боевой частью", - говорится в статье. - Ею оснащены два сверхзвуковых истребителя МиГ-31К, отправленных на авиабазу Хмеймим в сирийской прибрежной провинции Латакия. Самолеты, получившие кодификацию НАТО Foxhound, участвуют в российских военно-морских учениях в том же регионе, что и Queen Elizabeth". "Это еще один признак того, что Москва заняла резкую позицию в отношении первого оперативного развертывания Британией 65000-тонного авианосца стоимостью 3,2 млрд фунтов стерлингов, что на прошлой неделе привело к конфронтации в Черном море с HMS Defender, который является частью ударной авианосной группы. По словам россиян, два истребителя будут следить за "действиями авианосной группы [Королевского флота]". (...) "HMS Queen Elizabeth в сопровождении двух эсминцев, двух фрегатов, атомной подводной лодки класса Astute и двух вспомогательных судов находится в 28-недельном первом развертывании, в рамках которого он посетит Индию, Японию, Южную Корею, Сингапур и Южно-китайское море". (...) "Напряженность в Черном море остается высокой в свете начинающихся ежегодных военно-морских учений с участием Украины, США и союзников, которые продлятся до 10 июля. В них участвуют 32 корабля, 5 тыс. военнослужащих и 40 самолетов из стран-членов НАТО, включая Великобританию. Посольство России в Вашингтоне охарактеризовало учения как "агрессивные" и призвало США отменить их. Москва предупредила, что будет надлежащим образом реагировать на любые угрозы, исходящие от учений", - говорится в статье. (...) Источник: The Times