Европе нужен разговор с Владимиром Путиным

"Европейцы не должны возлагать прямой диалог с российским президентом только на плечи США. Германия и Франция должны продолжать работать в этом направлении", - считает журналист немецкого издания Die Zeit Тео Зоммер.

"В первую очередь правительства восточноевропейских стран ЕС на прошлой неделе отвергли предложение канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона о том, чтобы Европейский Союз встретился "на уровне руководства" с президентом России, следуя примеру президента США Джо Байдена. Тем самым они сделали остальных членов ЕС заложниками своих травм и мечтаний. В результате чрезвычайно важные переговоры о проблемах Европы с московским руководством остаются за США - безнадежное положение дел", - указывает автор статьи.

"Инициативу отвергли прежде всего три балтийские республики и Польша - государства, которые избавились от четырех десятилетий советско-коммунистической диктатуры только в 1990-1991 годах. Их травмы исторически понятны. Однако они не должны доминировать и парализовывать всю политику ЕС в отношении России", - считает Зоммер.

"Инициатива пала жертвой семикратного отказа, предположительно потому, что ее сунули под нос Европейскому совету крайне неожиданно. Однако возражения Польши, Эстонии, Латвии и Литвы имеют более глубокие корни. Они воспрепятствовали плану, разработанному в Берлине и Париже, "потому что наши отношения все больше ухудшаются, и мы наблюдаем новое агрессивное поведение России", как объяснил президент Литвы Гитанас Науседа".

"Никаких доказательств он не привел. Детальный анализ, вероятно, показал бы, что его чувства сильнее, чем факты. Заявления его балтийских коллег также можно вполне подвергнуть сомнению. "Я, конечно, за диалог, но Россия должна заплатить за него определенную цену", - сказал премьер-министр Латвии Артур Кришьянис Кариньш. Какую цену? Путин должен изменить свою политику - так интерпретировал его слова корреспондент FAZ в Брюсселе. И здесь, конечно, начинаются мечтания. Ни Путин, ни любой другой российский президент никогда не отдаст Крым. Он был российским с 1783 года и стал национальной героической сагой в Крымской войне с французами, англичанами и турками. В 1954 году подвыпивший Никита Хрущев приписал его тогдашней советской республике Украине. В феврале 2014 года кабинет министров теперь уже независимой Украины проголосовал против изменения договора о Севастопольской военно-морской базе в Крыму, базе военно-морских сил России на юге. Россия освободит ее с такой же малой вероятностью, как США оставят свою военно-морскую базу в Норфолке, штат Виргиния. Заморозить в этой связи отношения с Россией означало бы обречь Запад на такое же бесплодное с моральной точки зрения бездействие, как и в случае с 60-летней блокадой Кубы со стороны США", - говорится в статье.

"Между тем, есть достаточно проблем для обсуждения. Не терпящее отлагательства выполнение Второго минского соглашения, урегулирование ситуации на Донбассе и востоке Украины. Затем спорные вопросы Грузии, Приднестровья, не в последнюю очередь безопасность и стратегическая стабильность, прежде всего, будущее контроля над вооружениями в Европе, включая сдерживание угроз в киберпространстве. (...) Сотрудничества требует преодоление пандемии, как и решение экологических проблем и проблем изменения климата. Спасение Иранского соглашения, препятствование ядерному вооружению Северной Кореи и обеспечение гуманитарной помощи Сирии также нуждаются в помощи Путина", - указывает автор статьи.

"Там, где так много проблем, нужно говорить друг с другом. Вот почему было неправильно исключать Россию из всех форматов переговоров, и вот почему правильно, что Меркель и Макрон сейчас настаивают на возобновлении диалога. Уже Бисмарк предупреждал о необходимости поддержания связи с Петербургом. Не менее важна связь и с петербуржцем Путиным", - отмечает Die Zeit.

"Я уже давно придерживаюсь мнения, что для восстановления предсказуемой формы отношений с Россией необходимо крупное политическое событие, такое как Венский конгресс 1815 года, Берлинский конгресс 1878 года или Хельсинкский процесс СБСЕ, - пишет Зоммер. - Перспективы для этого плохие. Среди прочего и в связи тем, что обе стороны запутались в противоположных взглядах на историю, что делает достижение согласия практически невозможным. Так, Путин, который в 2001 году, выступая в бундестаге, рассуждал как ярый европеец, а в 2007 году на Мюнхенской конференции по безопасности обрушился с критикой на ЕС, так и не объяснил, почему он отвернулся от Запада в тот период и обратился к неопанславизму, определяющему будущее России в евразийской нирване. Запад, однако, так и не понял, что включение "ближнего зарубежья" России вплоть до Украины и Грузии в НАТО и, таким образом, продвижение сферы влияния США к порогу России ни один президент в Москве не расценил бы иначе, чем как недружественный, даже враждебный акт".

"Российский президент написал в Die Zeit: "Мы просто не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок". И подчеркнул: "Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой".

"Что бы за этим ни стояло, реакция должна быть такой же, как в свое время Ганс-Дитрих Геншер отреагировал на слова Михаила Горбачева: "Давайте поймаем его на слове!". Макрон и Меркель должны придумать свой собственный формат переговоров, - заключает Die Zeit, - и усиленно работать над тем, чтобы решения по внешней политике принимались большинством, лишая права вето меньшинства и даже отдельные государства".