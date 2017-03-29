Сальвини: К счастью, Путин - сильный лидер. Без него ИГИЛ* был бы уже на Пьяцца Дуомо

Лидер итальянской правой партии "Лига Севера" Маттео Сальвини поддержал действия российских властей в ходе воскресных протестов. То, что произошло в воскресенье в России, "случается повсюду, где проводят несанкционированные демонстрации. При Обаме были арестованы сотни манифестантов перед Белым домом, потому что у них не было разрешения" на акции протеста, заявил политик в интервью итальянскому деловому интернет-изданию Affaritaliani.it.

Сальвини назвал критику ЕС, в частности, касательно ареста Алексея Навального "очередной политической атакой на страну, которая вновь стала сильной, и против лидера, который, к счастью, абсолютно силен. Я напоминаю, - сказал лидер "Лиги Севера", - что если бы русские не двинулись в Сирию для атаки на ИГИЛ*, сегодня террористы были бы уже на Пьяцца дель Дуомо в Милане <...>".

Считает ли Сальвини Россию абсолютно демократической страной? "А Италия - страна абсолютно демократическая?" - парировал политик. "Руководство ЕС осуществляется демократическим образом? Кто избрал [Жана-Клода] Юнкера? Кто избрал [Федерику] Могерини?" Лидер "Лиги Севера" также добавил, что "в России шесть месяцев назад прошли выборы, и партия Путина набрала 54% на свободных демократических выборах".

"ЕС - наименее демократическая в мире конструкция, - заявил Сальвини. - Советский диссидент [Владимир] Буковский, который к тому же враг Путина, а значит - вне всяких подозрений, назвал ЕС Советским союзом третьего тысячелетия, а также Союзом Европейских Социалистических Республик - самым абсолютным антидемократическим учреждением. Поэтому Брюссель никому не может давать уроки демократии".

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.