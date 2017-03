29 марта 2017 г. Майкл Вейсс | The Daily Beast Джареда Кушнера соблазнял российский "банк шпионов" "Не каждый банк вносит в список в качестве своего действующего заместителя нью-йоркского представителя лицо, которое осуждено за шпионаж и отбывает 30 месяцев тюремного заключения в Огайо", - пишет журналист The Daily Beast Майкл Вейсс. "Впрочем, не в каждом банке глава - бывший сотрудник спецслужб. Тем более такой, про которого выяснилось, что в прошлом году во время "роудшоу" он проводил время с Джаредом Кушнером. Это было, когда зять Дональда Трампа являлся всего лишь высокопоставленным советником его предвыборного штаба, а не вероятным свидетелем, который вот-вот даст в сенатском комитете показания о вмешательстве России в демократический процесс в США", - говорится в статье. Евгений Буряков, "сотрудник директората ЭР СВР (подразделения, которому поручено собирать экономические разведданные), получал 200 тыс. долларов за то, что выжимал из коллег на Уолл-стрит информацию, которая, в конечном итоге, шла во благо ВВП России или, как минимум, наносила ущерб ее рыночным конкурентам. Очевидно, его величайшее достижение состояло в помощи оружейной госкомпании "Ростех", которая едва не заключила выгодный контракт с канадской Bombardier", утверждает издание. "Основной должностью Бурякова был второй по важности пост в нью-йоркском отделении российского государственного Внешэкономбанка (ВЭБ)", - пишет автор. "В 2014 году министерство финансов США и Евросоюз наложили на ВЭБ санкции за его роль в покрытии расходов на продолжающуюся войну на Украине. Банк заявил, что эта кара не окажет "никакого воздействия" на его деятельность. Это произошло спустя несколько месяцев после дебюта его крупнейшей "инвестиции": он дал в качестве ссуды львиную долю тех 50 млрд долларов, которые были затрачены на проведение Олимпиады в Сочи", - говорится в статье. Экс-вице-премьер РФ Борис Немцов обнаружил, что эти Олимпийские игры "были тщательно продуманной аферой, а ВЭБ был вынужден взять на себя комическую, а-ля банк Lehman Brothers, задолженность, на погашение которой не мог надеяться никогда", утверждает автор. "Возможно, почуяв, что маска уже сползла, в феврале 2016 года Владимир Путин назначил председателем ВЭБа одного из своих людей - бывшего сотрудника спецслужб, дипломированного юриста", - говорится в статье. Это был Сергей Горьков. По данным автора, в 1994 году он окончил Академию ФСБ, а затем возглавил отдел кадров ЮКОСа. Он вышел невредимым из истории с арестом Ходорковского, а в 2008-м пошел работать в Сбербанк, где стал одним из заместителей председателя, Германа Грефа, пишет автор. "В декабре 2015 года Путин в своем послании Федеральному собранию [в оригинале ошибочно "послании Совету Федерации". - Прим. ред.] заявил, что необходима "расчистка" российских "институтов развития", - пишет издание. Тогда "ВЭБу требовалось около 22,8 млрд долларов к 2020 году, чтобы покрыть неплатежи по внешним долгам", утверждает автор. "По словам анонимного источника в ВЭБе, который дал интервью РБК, Путин хотел, чтобы во главе ВЭБа встал кто-то с "прошлым в правоохранительных органах". Горьков был единственным подчиненным Грефа, имеющим подобное резюме. ВЭБ, что неудивительно, получил 22,8 млрд долларов", - говорится в статье. "Теперь к Горькову приковано внимание страны, поскольку в прошлом году он толковал с Кушнером (где именно, не раскрывается), либо до, либо после того, как Кушнер посидел и пообщался с российским послом в США Сергеем Кисляком; впрочем, послушайте, кто из "Трампленда" этого не делал? Об этих встречах нам известно только то, что это были совершенно невинные альянсы единомышленников, двух крупных деятелей своей индустрии. ВЭБ встречался с "несколькими представителями крупнейших банков и бизнес-организаций США, в том числе с Джаредом Кушнером, главой Kushner Companies", - сообщил банк информагентству Reuters в письменном заявлении", - говорится в статье. Вейсс предлагает сенатскому комитету для начала спросить у Кушнера: "Отдавал ли он себе отчет, что при встрече с этим председателем ВЭБ он встречается с двумя видами иностранных госслужащих одновременно?" Источник: The Daily Beast