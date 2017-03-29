Исход российских банков с Украины начался

"У войны много обличий, а если она ведется в банковском секторе, однажды ночью какой-то банковский филиал может просто оказаться замурованным, как это недавно случилось с российским "Сбербанком" в Киеве", - пишет австрийская газета Die Presse.

Но вчера сделавшие это украинские националисты или проплаченные провокаторы "отступили", поскольку стало известно о том, что государственный "Сбербанк" нашел покупателя для своей украинской "дочки". Покупателем, как сообщили инсайдеры, выступает белорусский консорциум, принадлежащий бизнесмену Саиду Гуцериеву и латвийскому банку Norvik Banka. Один из иностранных банковских менеджеров, работающих на Украине, сказал корреспонденту Die Presse, что "только время покажет, реальная ли это покупка или формальная смена вывески". В конце концов, британский гражданин Гуцериев является сыном российского миллиардера Михаила Гуцериева, сообщает издание.

Как бы то ни было, но "Сбербанку" "удалось спрыгнуть с подножки", говорится в статье, и уход "Сбербанка" станет "началом крупномасштабного исхода российских банков". Все они, как сообщила заместитель управляющего Национальным банком Украины Екатерина Рожкова, "уже ведут переговоры о продаже". Поиск покупателей, как подтвердил один из участников рынка, "идет полным ходом".

Между тем эксперты не исключают, что "блокада филиалов была целенаправленной акцией с целью сбить цены". К примеру, стоимость украинской "дочки" второго по величине российского банка ВТБ, по информации "Коммерсанта", упала на 50 млн долларов. Его филиалы, как напоминает корреспондент, также были блокированы. Всего на Украине работают пять российских государственных банков.