29 марта 2017 г. Юлиан Дорн | Frankfurter Allgemeine Клинтоны и "урановое дело" В настоящее время у президента США Дональда Трампа немало проблем: его реформа здравоохранения споткнулась о сопротивление его же собственного лагеря, трамповские запреты для мигрантов несколько раз отменялись американскими судами, а спецслужбы ведут расследование в связи с компрометирующими контактами его команды с Россией. "На Трампа давят все сильнее, и в итоге он замахивается для ответного удара и критикует свою бывшую конкурентку из Демократической партии Хиллари Клинтон, призвав в соцсети Twitter расследовать контакты Хиллари и Билла Клинтон с Россией", - пишет Юлиан Дорн на страницах немецкой газеты Frankfurter Allgemeine. "Почему комитет по разведке Палаты представителей не изучает сделку Билла и Хиллари, из-за которой значительная часть Uranium ушла в Россию, "перезагрузку" Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты?" - написал Трамп, добавив, что "история о его связях с Россией - вымысел". В принципе, обвинения Трампа не новы, он уже использовал их во время предвыборной кампании для дискредитации Клинтон. В своем твите Трамп, как говорится далее, имел в виду "энергетическую сделку между США и Россией, а именно то, что в период с 2009 по 2013 год "Росатом" постепенно приобрел доли в канадской компании по производству урана Uranium One, которая имеет шахты и заводы в американском штате Вайоминг". Эта сделка сделала "Росатом" вторым крупнейшим производителем урана в мире. Продажа, напоминает издание, требовала одобрения правительства США, и ответственный за это Комитет по иностранным инвестициям в США согласился на российское участие в 2010 году. В этом комитете, помимо других министерств, был представлен и американский Госдепартамент, который тогда возглавляла Хиллари Клинтон. Трамп еще во время своей февральской пресс-конференции утверждал, что тогда Хиллари отдала России 20% американского урана, и за это она и ее муж получили от канадских компаний и российских спонсоров гонорары, в том числе были щедро оплачены выступления Клинтонов. Тем не менее, утверждение Трампа о продаже 20% американского урана оказалось бессодержательным: как еще в прошлом году выяснил американский новостной портал Politfact, в собственности у российской компании только 20% производственных мощностей, то есть речь идет только о возможности производить уран, а не о продаже уже произведенного вещества. Помимо этого, Трамп обвинил Хиллари в том, что она "якобы затеяла торговлю с Россией, чтобы в ответ получить многомиллионные гонорары от канадских горных компаний, которые бы выиграли от продажи России долей Uranium One". "И в этом Трамп недалек от истины", - подчеркивает Дорн. Так, газета The New York Times еще два года тому назад писала, что Фонд Клинтонов не опубликовал информацию о большей части этих пожертвований. К тому же Билл Клинтон примерно в то же самое время получил от российского инвестбанка "Ренессанс-Капитал" около 500 тыс. долларов за речь в Москве. По информации New Yorker, этот банк, по всей видимости, связан с российским правительством и, более того, еще и извлек выгоду от покупки "Росатомом" доли Uranium One. Источник: Frankfurter Allgemeine