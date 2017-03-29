Почему массовые протесты так опасны для Путина

Когда российская власть чует, что запахло жареным, она обращается к старому проверенному рецепту - строительным работам, пишет Борис Райтшустер на сайте Focus. "В понедельник, на следующий день после неожиданной (по размаху) массовой акции протеста против коррупции, российские СМИ сообщили о том, что памятник Пушкину в самом центре Москвы закрывается на "реконструкцию". Именно на этом месте собрались, по некоторым оценкам, более 10 тыс. демонстрантов, чтобы выразить свое недовольство системой Путина. Работы, как заявили СМИ, были запланированы еще летом прошлого года".

Подобная спешка, поясняет журналист, неслучайна: протесты стали полной неожиданностью для Кремля. "Даже оппозиция не ожидала такого наплыва демонстрантов, - утверждает Райтшустер. - На улицы вышли жители почти сотни российских городов. Непосредственным поводом для первых столь крупных акций протеста после событий 2011-2012 годов стало видео, опубликованное борцом с коррупцией и лидером оппозиции Алексеем Навальным. В его фильме рассказывается о богатствах премьер-министра и доверенного лица Путина Дмитрия Медведева, источниками которых стали сомнительные пожертвования олигархов в адрес "благотворительных фондов" под руководством людей из окружения Медведева. Российская власть отреагировала на видеоматериалы молчанием и бездействием. На фоне неблагополучной ситуации в экономике и возрастающего уровня бедности этот фильм, видимо, переполнил чащу терпения многих россиян - и они вышли на улицы".

"Кремль превратил в воскресенье центр Москвы в подобие крепости: полицейская спецтехника, повсюду сотрудники правоохранительных органов в боевой экипировке, перекрытая Красная площадь, - свидетельствует Райтшустер. - До тысячи задержанных в одной только столице - в том числе несовершеннолетние; применение силы против мирных демонстрантов. Подконтрольные государству телеканалы замолчали факт демонстраций, а вещающие на "заграницу" сообщили о "паре сотен" протестующих, подчеркнув тот факт, что акции протеста в Москве не были одобрены. Между тем, согласно российскому законодательству, этого и не требуется - достаточно лишь заявить об акции".

"Для Путина протесты сейчас совершенно некстати. Через год в России пройдут президентские выборы. Уже парламентские выборы в декабре 2016-го продемонстрировали, что большинство россиян больше не хотят в них участвовать. Поддержка Путина, связанная с эйфорией по поводу присоединения Крыма, дает сбой. Основа его власти - это страх людей перед государственной властью и массивная пропаганда через управляемые Кремлем СМИ. И то и другое, похоже, больше не производит прежнего впечатления. Молодежь предпочитает получать информацию из интернета, а не из государственных СМИ - и недовольство социальной несправедливостью, произволом и коррупцией у многих превалирует над страхом", - говорится в статье.

Именно "поколение Путина", продолжает Райтшустер, может стать тем препятствием, о которое споткнется власть. "Ему не хватает социальных лифтов, поскольку после крупномасштабной битвы за раздел капитала, бушевавшей в 1990-е и ранние годы президентства Путина, социальные отношения настолько зацементировались, что критики даже заговорили о "кастовой системе". К том уже многие молодые россияне уже сыты по горло массивной обработкой в духе ура-патриотизма, шовинизма и средневекового клерикализма".

Система Путина, считает известный писатель Владимир Войнович, "ориентирована на тех, кто испытывает ностальгию по Советскому Союзу, советскому гимну" и старым временам. Сегодняшнему поколению все это неважно, Путин не может их этим "зацепить". "Путин и его люди не в состоянии правильно реагировать на изменения в требованиях и ожиданиях, прежде всего, молодого поколения", - говорит писатель. Рано или поздно, считает Войнович, это приведет к окончательному краху системы Путина.

Однако для "прощальных песен" по Путину еще слишком рано, констатирует Райтшустер. "Он действительно рискует поддаться ошибочной реакции из-за своей оторванности от сегодняшних реалий и превратить волну протестов в цунами: так, применение жесткой силы против демонстрантов в какой-то момент может дать противоположный эффект - вызвать активное сопротивление. Да и склонность Кремля ко всяким теориям заговора, согласно которым и за этими акциями протеста стоит Запад, лишь усложнит процесс распознавания проблем и их решение", - опасается журналист.

В отличие от Украины, замечает автор статьи, большинство россиян испытывает слишком сильный страх перед государственной машиной с ее полицейской жестокостью и репрессивными мерами. "В стране царит ощущение политической беспомощности и депрессии, а путинские СМИ в круглосуточном режиме только и делают, что подпитывают политический нигилизм: коррупция и злоупотребление властью являются якобы нормальным явлением и имеют место по всему миру, а смена власти ничего не изменит - только приведет к нестабильности в стране", - говорится в статье.

"Пока что этот страх, ложь и ностальгия по советским временам еще цементируют систему Путина. Но внутри у нее песок - и это известно даже людям из окружения Путина", - пишет в заключение Райтшустер и цитирует анонимного собеседника, некогда находившегося в самом эпицентре власти. "Все держат рот на замке, поскольку хорошо зарабатывают и боятся". "Из-за экономического кризиса "тепленьких местечек" становится все меньше. И в какой-то момент страх очередных потерь перевесит страх номенклатуры перед Путиным. И тогда его час настанет", - полагает журналист.