Кого ненавидят в России

"В воскресенье десятки тысяч россиян приняли участие в антикоррупционных демонстрациях в 82 городах - от Владивостока на тихоокеанском побережье до Калининграда на границе с Евросоюзом, - пишет Ола Сиколас в Foreign Policy. - В Москве кульминацией протеста стала тысяча задержаний - рекорд для города в правление президента Путина. Человек, который вывел страну на улицы, смог порадоваться своим достижениям всего несколько минут. Как только оппозиционный лидер Алексей Навальный появился на улице Тверская в центре Москвы, его сразу задержала полиция. Но Навальный не покорился. "Придет время, когда мы будем судить их (но честно)", - написал он в Twitter перед вынесением ему приговора".

"Две недели назад Навальный - виднейший критик Путина и один из самых убежденных желающих побороться с ним за голоса избирателей - опубликовал расследование о предполагаемой коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева", - говорится в статье. "Россия, третий год переживающая серьезный экономический спад, живет под западными санкциями с тех пор, как аннексировала украинский Крым в 2014 году. Новость о тайных богатствах Медведева в то время, когда народ страдает, разгневала страну. За несколько дней видео на YouTube посмотрели миллионы россиян. Богатства премьер-министра быстро стали символом всех несправедливостей путинской России, где коррупция - часть повседневной жизни, - пишет Сиколас. - Фраза "Димон [Медведев] ответит" стала протестным лозунгом".

"Не только пафосное богатство рассердило протестующих, - говорится в статье. - Медведев, который был президентом с 2008 по 2012 год, прежде чем Путин вернулся к президентству, давно уже стал непопулярной фигурой в России. В отличие от Путина, который никогда не появляется в компрометирующем свете, Медведев больше остальных кремлевских чиновников склонен к промахам. Он славится своим безучастием. Во время поездки в аннексированный Крым в прошлом году он сказал группе рассерженных пенсионеров: "Денег нет, но вы держитесь!". Цитата моментально стала вирусной. (Его реакция на протесты против него была такой же по форме. Пользователь Instagram спросил премьер-министра на его странице, как прошел день. Медведев ответил: "Неплохо, я катался на лыжах!")".

"Если уровень поддержки Путина подскочил в результате его стараний вести жесткую игру с Западом и добиться военных побед за рубежом, то на Медведева свалили вину за падающий уровень жизни в стране, - говорится далее. В последние несколько лет российское общество - и даже некоторые люди в неуступчивом ближнем круге Путина - стали считать Медведева слабым и заменимым".

"По словам аналитиков, сосредоточив протесты на Медведеве, Навальный смог добиться таких масштабов демонстраций, которых раньше никогда не достигал. Отчасти это объясняется тем, что такая структура привлекла две очень разные группы протестующих: политически недовольных из крупнейших городов России, Москвы и Санкт-Петербурга, и жителей отдаленных регионов России, для которых протестное движение традиционно малопривлекательно", - передает Сиколас. "То, что Навальный сделал своей мишенью Медведева, также могло помочь ему повысить явку еще одной маловероятной группы - тинейджеров, - говорится в статье. - Большое количество подростков, участвовавших в протестах, ставит вопрос, готово ли поколение, достигающее совершеннолетия в путинской России, жить по тем же правилам, что его родители".