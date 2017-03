29 марта 2017 г. Ховард Амос | The Guardian "Легче взломать выборы, чем eBay": откровения белорусского хакера Сергей Павлович, "один из самых печально известных хакеров в русскоговорящем мире", дал эксклюзивное интервью Ховарду Амосу. Публикуя его в рамках проекта New East Network, The Guardian сообщает, что первоначально интервью вышло в партнерском издании проекта The Moscow Times. Хакер заявил, что "легче взломать избирательную систему, чем eBay или Citibank". "Белорусский киберпреступник, известный в сети как Policedog, начал заниматься хакерской деятельностью с раннего возраста, и к 20 годам, по его словам, зарабатывал по 100 тыс. долларов в месяц в качестве "кардера" - превращал в наличные украденные данные кредитных карт", - говорится в статье. Павлович, отсидевший 10 лет в тюрьме (сейчас ему 33), отказался напрямую комментировать обвинения во взломе американских выборов в адрес России, однако отметил, что "становится легче получить доступ к правительственным организациям по всему миру благодаря новым приложениям, которые разрабатываются каждый день". И вообще, по словам хакера, "все, созданное человеком, можно разрушить". "Можно создать самую совершенную систему компьютерной защиты, но злоумышленники позвонят администратору и под каким-нибудь предлогом вытянут у него пароль админа", - сказал он. Павлович заявил, что "сложнее всего взломать коммерческие банки, сетевые платежные системы, процессинговые центры, сети банкоматов, копии кредиток с пинами и большие торговые порталы типа eBay", поскольку они могут себе позволить нанимать более квалифицированных специалистов, чтобы обезопасить системы". Своих бывших соратников Павлович считает лучшими в мире. "Они не работают по инструкциям или по правилам: у них нестандартный подход, и они находят способ для очень быстрого взлома". Хакер рассказал автору, что, выйдя из тюрьмы в 2015 году, он завязал с компьютерной преступностью. Он написал книгу под названием "Как украсть миллион", вдохновленную собственным опытом, а также основал ряд бизнесов, включая сервис по доставке рыбы, а также компанию, продающую ненастоящие, сувенирные доллары. Источник: The Guardian