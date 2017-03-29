Путин и Рухани укрепляют свой союз

Россия и Иран наряду с США и Турцией являются самыми значимыми военными игроками в сирийской войне. Они сотрудничают не только в военной, но и в экономической области. США и Израиль настроены на этот счет критично, замечает Handelsblatt.

"В то время как отношения между Россией и Западом продвигаются со скрипом, в российско-иранских отношениях все идет как по маслу: президента Ирана Хасана Рухани встречали в Москве с военными почестями, демонстрируя искусство дипломатии", - отмечают авторы публикации.

Вот уже больше года Москва и Тегеран являются партнерами в рамках военной операции в Сирии. На долю России выпала задача посложнее: ей приходится приводить к общему знаменателю планы Ирана и Турции, другого партнера Москвы в Сирии. В центре переговоров в Москве, сообщает издание, стояли в этой связи вопросы оборонной политики. Российский президент высоко оценил сотрудничество с Тегераном при решении "острых международных проблем".

"Для укрепления альянса Россия в будущем сможет в исключительных случаях использовать иранские военные базы. Летом прошлого года, - напоминают авторы, - российские ВКС уже производили авиаудары с иранской территории по целям в Сирии, однако тогда сотрудничество закончилось по инициативе Тегерана, недовольного тем, что Россия хвасталась возможностью использовать иранские военные базы".

На встрече в Кремле обсуждались не только детали военного сотрудничества, сообщает издание. В будущем укрепится и взаимодействие в экономической сфере. По словам российского президента, объемы двусторонней торговли в 2016 году выросли на 70%. Обсуждались в Москве и будущие проекты в сфере энергетики, транспорта, а также оборонной промышленности.

"За визитом Рухани в Москву пристально следили не только в США. Интерес демонстрировал и Израиль: Иран является его заклятым врагом, и израильское правительство ждет от Путина, что тот подавит растущее влияние Ирана в Сирии. Сирия, - поясняют авторы публикации, - может стать иранской платформой для ударов по Израилю. Об этом уже предупреждал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху". Кроме того, Иран поддерживает ливанскую "Хизбаллу".

Начиная с осени 2015 года Нетаньяху пять раз приезжал в Москву, чтобы предостеречь от вооружения Тегерана. Россия, со своей стороны, за последние шесть лет укрепила как политическое, так и военное сотрудничество с Ираном. Так, российские военные самолеты неоднократно оказывали поддержку с воздуха иранским и сирийским войскам в Сирии. Кроме того, Тегеран получил от Москвы системы ПВО после того, как сделка была аннулирована в 2010 году под давлением Вашингтона и Иерусалима, говорится в статье.