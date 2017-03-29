Почему Пушкин "закрывается на реконструкцию"

Масштабы воскресных протестов застали Кремль врасплох. Раньше разоблачения Навального только усугубляли отчаяние и фатализм россиян, но выросло поколение, которое пока не боится Путина. Молодежь "сыта по горло массивной обработкой в духе ура-патриотизма, шовинизма и средневекового клерикализма", пишут СМИ. Символом всего неприемлемого в путинской России неожиданно стали "тайные богатства" Медведева.

Масштабы и ход "воскресных протестов, по всей видимости, застали врасплох не только Кремль, но и устроителей этих протестов", пишет обозреватель Sueddeutsche Zeitung Юлиан Ханс. В последний раз так много россиян протестовало лишь пять лет. И, в отличие от зимы 2011-2012 годов, демонстрации не ограничились Москвой и Санкт-Петербургом.

От того, что вытащило на свет божий расследование оппозиционера Алексея Навального о секретном богатстве российского премьер-министра Медведева, "действительно волосы встают дыбом", говорится в статье. "У Навального уже были подобные эффектные откровения о нескольких министрах, приближенных к Путину бизнесменах и высокопоставленных сотрудниках органов юстиции, но раньше вместо возмущения каждое новое обвинение Навального только усугубляло отчаяние и фатализм", - пишет автор.

Но на этот раз улицы были полны, хотя власти в Москве и ряде других городов демонстрации не санкционировали. Кажется, что у людей "улетучился страх, который парализовал их со времени беспорядков в день инаугурации Путина 6 мая 2012 года", замечает журналист. Впоследствии за призывы к массовым беспорядкам и насилию против полицейских были осуждены, в том числе приговорены к реальным срокам заключения, около 30 человек.

"Получается, что поколение, которое с рождения живет в путинской России, не считает нормальным тот факт, что коррумпированная элита ворует их будущее, - пишет Ханс. - Во время предыдущей волны протестов они были еще детьми и не знают по собственному опыту, что такое репрессии. Возможно, это теперь изменится".

"В воскресенье десятки тысяч россиян приняли участие в антикоррупционных демонстрациях в 82 городах - от Владивостока на тихоокеанском побережье до Калининграда на границе с Евросоюзом", - пишет Ола Сиколас в Foreign Policy.

"Две недели назад Алексей Навальный - виднейший критик Путина, жаждущий побороться с ним за голоса избирателей, - опубликовал расследование о предполагаемой коррупции премьер-министра Дмитрия Медведева. Новость о тайных богатствах Медведева в то время, когда народ страдает, разгневала страну. За несколько дней видео на YouTube посмотрели миллионы россиян. Богатства премьер-министра быстро стали символом всех несправедливостей путинской России, где коррупция - часть повседневной жизни, - пишет Сиколас. - Фраза "Димон [Медведев] ответит" стала протестным лозунгом".

Медведев, который был президентом с 2008 по 2012 год, давно уже стал непопулярной фигурой в России.

"Если уровень поддержки Путина подскочил в результате его стараний вести жесткую игру с Западом и добиться военных побед за рубежом, то на Медведева свалили вину за падающий уровень жизни в стране, - пишет автор. - В последние несколько лет российское общество - и даже некоторые люди в неуступчивом ближнем круге Путина - стали считать Медведева слабым и заменимым".

По словам аналитиков, сосредоточив протесты на Медведеве, Навальный смог добиться невиданных масштабов демонстраций, передает издание: кроме недовольных политикой Кремля жителей Москвы и Санкт-Петербурга, в них приняли участие и россияне из отдаленных регионов, "для которых протестное движение традиционно малопривлекательно", и тинейджеры - группа, на которую вообще трудно рассчитывать. "Большое количество подростков, участвовавших в протестах, ставит вопрос, готово ли поколение, достигающее совершеннолетия в путинской России, жить по тем же правилам, что его родители", - говорится в статье.

"То, что случилось в воскресенье, стало для меня абсолютной неожиданностью, я не могла себе представить, что антикоррупционная кампания Алексея Навального может быть настолько эффективной, чтобы за несколько лет создать новое сопротивление", - признается российская писательница Людмила Улицкая в колонке для итальянской газеты La Repubblica.

"Уже больше нет ни романтиков революции, ни либералов или наследников старых диссидентов, - пишет Улицкая. - Зато есть совершенно новая молодежь, юноши и девушки, вчерашние дети, более чувствительные ко лжи, обману и лицемерию, от которых общество устало и которыми оно обескровлено. А также есть более зрелая и благополучная часть работяг, которым сегодня все сложнее выживать. Недавний протест дальнобойщиков против налога "Платон" предъявляет власти еще одну группу раздраженных и сильных оппозиционеров".

"Мы являемся свидетелями рождения "нового диссидентства", - считает писательница. - Эти люди не читали ни Оруэлла, ни Джиласа. Они не занимаются теориями или анализом. Это спонтанное движение за защиту прав".

"Я боюсь за Алексея Навального, это очень сильный и неудобный персонаж", - пишет Улицкая, хотя оговаривается, что видит у него "множество мотивов, и не в последнюю очередь личные амбиции".

"Я предполагаю, что сегодняшние власти еще не решили, наказать ли новых диссидентов со всей возможной жестокостью", - пишет Улицкая. К тому же "область судебного права проходит через зону турбулентности" и "у нее абсолютно отсутствует логика".

"Когда российская власть чует, что запахло жареным, она обращается к старому проверенному рецепту - строительным работам", - пишет немецкий журналист и эксперт по России Борис Райтшустер на сайте Focus. "В понедельник, на следующий день после неожиданной (по размаху) массовой акции протеста против коррупции, российские СМИ сообщили о том, что памятник Пушкину в самом центре Москвы закрывается на "реконструкцию". Именно на этом месте собрались, по некоторым оценкам, более 10 тыс. демонстрантов, чтобы выразить свое недовольство системой Путина. Работы, как заявили СМИ, были запланированы еще летом прошлого года".

"Непосредственным поводом для акций протеста стало видео, в котором рассказывается о богатствах премьер-министра и доверенного лица Путина Дмитрия Медведева, источниками которых стали сомнительные пожертвования олигархов в адрес "благотворительных фондов" под руководством людей из окружения Медведева, - поясняет читателям автор. - Российская власть отреагировала на видеоматериалы молчанием и бездействием. На фоне неблагополучной ситуации в экономике и возрастающего уровня бедности этот фильм, видимо, переполнил чащу терпения многих россиян".

Подконтрольные государству телеканалы замолчали факт демонстраций, а вещающие на "заграницу" сообщили о "паре сотен" протестующих, подчеркнув тот факт, что акции протеста в Москве не были одобрены. "Между тем, согласно российскому законодательству, этого и не требуется - достаточно лишь заявить об акции", - пишет Райтшустер.

"Поддержка Путина, связанная с эйфорией по поводу присоединения Крыма, дает сбой. Основа его власти - это страх людей перед государственной властью и массивная пропаганда через управляемые Кремлем СМИ. И то и другое, похоже, больше не производит прежнего впечатления. Молодежь предпочитает получать информацию из интернета", - говорится в статье.

Именно "поколение Путина" может стать тем препятствием, о которое споткнется власть. "Ему не хватает социальных лифтов, поскольку после крупномасштабной битвы за раздел капитала 1990-х годов" социальные отношения "зацементировались", пишет Райтшустер. "К тому же многие молодые россияне уже сыты по горло массивной обработкой в духе ура-патриотизма, шовинизма и средневекового клерикализма", - говорится в статье.

Система Путина, считает известный писатель Владимир Войнович, "ориентирована на тех, кто испытывает ностальгию по Советскому Союзу, советскому гимну" и старым временам. Сегодняшнему поколению все это неважно, Путин не может их этим "зацепить".

Однако для "прощальных песен" по Путину еще слишком рано, констатирует Райтшустер. Он опасается, как бы Путин не поддался "ошибочной реакции из-за своей оторванности от сегодняшних реалий" и "склонности к теориям заговора, согласно которым и за этими акциями протеста стоит Запад", ведь "применение жесткой силы против демонстрантов может дать противоположный эффект - вызвать активное сопротивление".

В отличие от Украины, замечает автор статьи, большинство россиян слишком боится государственной машины с ее полицейской жестокостью и репрессивными мерами. "В стране царит ощущение политической беспомощности и депрессии, а путинские СМИ в круглосуточном режиме только и делают, что подпитывают политический нигилизм: коррупция и злоупотребление властью являются якобы нормальным явлением и имеют место по всему миру, а смена власти ничего не изменит - только приведет к нестабильности в стране", - говорится в статье.

"Пока что этот страх, ложь и ностальгия по советским временам еще цементируют систему Путина. Но внутри у нее песок - и это известно даже людям из окружения Путина", - пишет в заключение Райтшустер, цитируя анонимного собеседника, некогда находившегося в самом эпицентре власти. "Все держат рот на замке, поскольку хорошо зарабатывают и боятся".