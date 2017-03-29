Политик утверждает, что Испания предоставила России порты, чтобы та выступила против независимости Каталонии

Каталонский политик Ориоль Жункерас утверждает, что Испания была вынуждена оказать услуги другим странам, чтобы те выступили против "процесса обретения независимости" Каталонией, сообщает La Vanguardia в статье, подготовленной журналистами редакции. В интервью изданию Nació Digital Жункерас, ныне занимающий пост министра экономики и вице-президента правительства Каталонии, "указал, что тогдашний глава МИД Испании Хосе Мануэль Гарсиа-Маргальо по этой причине предоставил испанские порты для российских военных кораблей", говорится в статье.

"Стоит вспомнить утверждения Маргальо: он признал, что мы даже не можем вообразить, какие услуги он был вынужден пообещать, чтобы другие государства не высказались за процесс в Каталонии", - заявил Жункерас.

Жункерас напомнил, что Испания нажила себе проблемы, открыв порты для снабжения военных кораблей государств, не входящих в НАТО. После расспросов журналиста Nació Digital Жункерас разъяснил, что имеет в виду российские корабли. "Испанское правительство не только никогда не опровергало этого - наоборот, это подтверждено, это спровоцировало трения в отношениях с союзниками. Это противоречит правильному поведению, которого ждут от союзника такого рода", - подчеркнул политик.