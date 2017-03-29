Путин и Рухани рассматривают вопрос о судьбе Сирии

"Президенты России и Ирана стремятся усилить свое партнерство, в то время как США и курды приближаются к Ракке", - пишет французский журналист, специалист по Ближнему Востоку Жорж Мальбрюно в Le Figaro.

"Сирия занимает важное место в программе визита президента Хасана Рухани в Москву, где он во вторник вел переговоры с Владимиром Путиным. Речь идет о первой сугубо двусторонней встрече между двумя главами стран, которые оказывают военную поддержку режиму Башара Асада. Несмотря на то, что в Иране раздаются голоса сомневающихся в искренности российских долгосрочных целей и задач в Сирии, эта встреча на высшем уровне способна обеспечить составление новой "дорожной карты" с поэтапным рассмотрением предстоящего партнерства в пользу Дамаска", - говорится в статье.

"Как русские, благодаря своей авиации, так и иранцы, отправляющие тысячи ополченцев и военных советников для Асада, сумели ослабить сирийских повстанцев. Однако между двумя союзниками существует соперничество, способное усилиться со временем. Оно, в частности, касается судьбы Башара Асада - иранцы хотели бы его сохранить - или отношений с Турцией: Иран требует от Москвы более жесткого подхода в отношении Анкары", - отмечает автор.

"Хотя Россия фигурирует в качестве новой державы-мандатария в Сирии, именно Иран и его шиитские союзники расплачиваются ценой своей крови и множеством убитых, которые погибли в бою за укрепление сирийского режима. Когда придет время, это тяжкое бремя позволит Тегерану оказывать давление на принятие стратегических решений", - считает Мальбрюно.

"В противоположность русским, иранцы не нуждаются в переговорном процессе, который сейчас проходит в Женеве, - признается один неназванный сирийский официальный представитель. - У них сугубо военный подход".